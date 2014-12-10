11 Yaşındaki Yeğenini Balkondan Attı

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Girne’de ikamet eden 33 yaşındaki D.Ö. isimli şahsın, kardeşinin 11 yaşındaki kızını 3. katta bulunan balkondan attığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, D.Ö. bugün saat 14.00 – 15.00 sıralarında, kardeşinin 11 yaşındaki kızı M.Ö.’yü, Girne’de kardeşiyle birlikte kaldıkları apartman dairesinin 12 metre yüksekte bulunan balkonundan aşağıya attı.
D.Ö.’nün tutuklandığı, kız çocuğunun Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor..