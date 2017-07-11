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28 Temmuz 2017 Cuma 14:09

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU!

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU!
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İskele’de sakin 11 yaşındaki Ahmet Orhunöz bugün öğle aatlerinde evinde ölü bulundu.Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Orhunöz, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 
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11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU!
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