11 Temmuz Basın Günü Resepsiyonla Kutlandı… Gazeteciler Birliği Kompleksinin Açılışı Yapıldı

AKINCI: “TOPLUMUN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİNİ, DOĞRU BİLGİ TEMELİNDE YAPICI SENTEZLERE ULAŞILMASINI ARZU EDİYORUM”

ÖZUSLU: “TOPLUMSAL ÇIKARLARI GERİDE BIRAKAN TETİKÇİ MEDYALAR, ÇIKAR GRUPLARI ÖNE ÇIKTI”

GECEDE, GAZETECİLİK MESLEK ONUR ÖDÜLLERİ DE VERİLDİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 11 Temmuz Basın Günü’nü resepsiyonla kutladı. Resepsiyonla birlikte yeni yatırımla düzenlenen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği binasının açılışı da yapıldı.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Yeni binanın açılışı, özgür basını simgeleyen kurdelenin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Gecede Gazetecilik Meslek Onur Ödülü’ne layık görülen Ali Devecioğlu, Ülfet Korkmaz, Cemal Dermuş, Gökçen Bergen, Fevzi Beyar, Ali Baturay, Artun Çağa, Serdar Savim ve Vicdan Işıman’a da ödülleri verildi.

Gecede, her yıl 3 Mayıs’ta verilen Gazetecilik Teşvik Ödülleri ile birlikte Hakan Çakmak Kültür Sanat Haber Ödülü verme kararı alındığı da açıklandı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı gecede yaptığı konuşmasında, Yazar Hakan Çakmak’a bir kez daha rahmet diledi ve basın emekçilerinin basın gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir ülkede basının en önemli güçlerden biri olduğunu, basın emekçilerinin irdelemelerinin siyasetçiler için önemli olduğunu vurguladı. Akıncı, “toplumun doğru bilgilendirilmesini, doğru bilgiler temelinde yapıcı sentezlere ulaşılmasını arzu ettiğini” söyledi.

ÖZUSLU

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da, basın sektörünün kendine özgü sorunları bulunduğunu, bunların başında Türkiye medyasının yarattığı rekabet koşulları bulunduğunu, hükümet yetkililerine çağrı yapmalarına rağmen yapısal bir çözüm formülü bulunamadığını anlattı. Özuslu, bunun yerine basın kuruluşlarına yapılan katkılarla basına bir nefeslik yaşam öngörüldüğünü söyledi.

Basını sektörünün gençlere bir iş alanı olabilmesi için yapılması gereken çok iş bulunduğunu kaydeden Özuslu, meslektaşlarının sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Gerek mülkiyet yapısından, gerekse başka nedenlerle ortaya yeni bir trend çıktığını da kaydeden Özuslu, “Medyanın nere gideceği ile ilgili kaygılar var” dedi.

“Toplumsal çıkarları geride bırakan tetikçi medyaların, çıkar gruplarının öne çıktığını” ifade eden Özuslu, “Bu da çeşitli etik sorunlara neden oluyor” dedi. Özuslu, Medya Etik Kurulu’nu bu konuda göreve çağırdı.

Özuslu, belirsizliğin bulunduğu ortamlarda demokrasi ve basın özgürlüğünün sınırlarını korumanın zor olduğunu da ifade etti.

Birliğin diğer icraatlarına da değinen Özuslu, BRT ve TAK’a temsilci belirlemenin, devlet kurumlarına sivil toplumun katılımı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Birlik olarak eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini, İngilizce ve Yunanca kurslar düzenlediklerini de anlatan Özuslu, Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Basın Ofisi ile işbirliği yaptıklarını, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rumların birbirini doğru anlaması için adımlar attıklarını kaydetti.

MERKEZ

Birlik binasında 4 ay süren bir yenileme çalışması yapıldığını ifade eden Özuslu, binaya 84 kişilik konferans salonu ve toplantı odaları eklendiğini, Paradaise Park ismi altında faaliyet gösterecek havuzlu düğün salonu inşa edildiğini, zemin katta ise restoranın hizmete girdiğini söyledi.

Birlik merkezinin Lefkoşa’nın önemi durak noktalarından biri olacağına inandığını belirten Özuslu, gazetecileri örgüte sahip çıkmaya çağırdı.