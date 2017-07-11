ÖZYİĞİT: “BASIN SEKTÖRÜNÜN HER GÖRÜŞÜN SESLENDİRİLMESİ, ÖZGÜRLÜKLERİN GELİŞMESİ, TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ VE GELİŞMESİ NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ MİSYONU VAR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, basın sektörünün özgürlüklerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Özyiğit, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Basın sektörünün her görüşün seslendirilmesi, özgürlüklerin gelişmesi, toplumun bilinçlenmesi ve gelişmesi noktasında çok önemli bir misyonu var” dedi.

Basın emekçilerinin zaman zaman ağır bedeller ödemek zorunda kaldığına işaret eden Özyiğit, “Özgür basın, özgür toplumun ve demokratik yaşamın en vazgeçilmez unsurudur” ifadelerini kullandı.

Basın İş Yasası'nın uygulanmasında ciddi sorunlar yaşandığını, basın emekçilerinin önemli bir bölümünün güvencesiz çalıştırıldığını ifade eden Özyiğit, Basın İş Yasası'nın uygulanması için çağrıda bulundu.

Özyiğit, tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutladı.