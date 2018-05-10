“11. Resim ve Heykel Sergisi” Yarın Açılacak!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 50. kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan “11. Resim ve Heykel Sergisi” yarın saat 19.00’da sendika merkez binasında açılacak.

Sendikadan verilen bilgiye göre, serginin açılışı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı tarafından gerçekleştirilecek.

