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11 bin çalışanını işten çıkaracak

Japon elektronik parça üreticisi TDK, dünya genelinde 11 bin çalışanını işten çıkaracak...

11 bin çalışanını işten çıkaracak

Japon elektronik parça üreticisi TDK, dünya genelinde 11 bin çalışanını işten çıkaracak...

31 Ekim 2011 Pazartesi 17:51
11 bin çalışanını işten çıkaracak
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Japon elektronik parça üreticisi TDK, dünya genelinde 11 bin çalışanını işten çıkaracak.

TDK yetkililerince yapılan açıklamada, şirketin verimliliğini artırmak üzere dünya genelinde çalışan sayısının yüzde 12'sini oluşturan 11 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Halihazırda küresel bazda 87 bin 800 kişiye istihdam sağlayan TDK açıklamasında, üretimi en iyi seviyeye çıkarmak için verimli olmayan faaliyetler konusunda bir takım önlemler almayı öngördüklerini ve maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şirket, 2008-2009 küresel finansal kriz döneminde Japonya dışında dünya genelinde 8 bin çalışanını işten çıkarmış, bazı üretim tesislerini kapatmıştı.

Son Güncelleme: 31.10.2011 17:51
Anahtar Kelimeler:
ElektronikIşçiJaponçalışanTDK
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