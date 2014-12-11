11 Aralık 2014 Perşembe Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek...“Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” DAÜ'de başlayacak... Bakanlar Kurulu toplanacak... TDP ile AKEL heyetleri TDP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek…Türk Sanat Müziği Korosu “Şarkılar Bizi Söyler” adıyla YDÜ AKKM’de konser verecek...