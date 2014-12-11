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11 Aralık 2014 Perşembe Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek...“Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” DAÜ'de başlayacak... Bakanlar Kurulu toplanacak... TDP ile AKEL heyetleri TDP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek…Türk Sanat Müziği Korosu “Şarkılar Bizi Söyler” adıyla YDÜ AKKM’de konser verecek...

11 Aralık 2014 Perşembe Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek...“Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” DAÜ'de başlayacak... Bakanlar Kurulu toplanacak... TDP ile AKEL heyetleri TDP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek…Türk Sanat Müziği Korosu “Şarkılar Bizi Söyler” adıyla YDÜ AKKM’de konser verecek...

11 Aralık 2014 Perşembe 06:48
11 Aralık 2014 Perşembe Gündemi
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Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Türkcell sponsorluğunda, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve TC Engelsiz Bilişim Platformu katkılarıyla YDÜ’de“KKTC 2. Engelsiz Bilişim Günleri” düzenlenecek (09.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek (10.00)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı işbirliği ile “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu” DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda başlayacak (10.00)

Bakanlar Kurulu toplanacak. Toplantı Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilecek (10.00)

TDP ile AKEL heyetleri TDP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek….  (11.00)

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber,yeni kurulan Kıbrıs Türk Gazi Aileleri Derneği’ni kabul edecek (11.30)

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Meral Eroğlu himayelerinde Türk Sanat Müziği Korosu “Şarkılar Bizi Söyler” adıyla YDÜ AKKM’de konser verecek  (20.00)

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