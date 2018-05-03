10’uncu Uluslararası Özel Atletizm Oyunları Başladı!

ÖZYİĞİT:“ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMA ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ”



ÇELER: “GEREKSİNİMLERİNİZ ÇALIŞMALARIMIZA ÖNCÜLÜK EDİYOR”



AYDIN KKTC’DEKİ SPORCULARIN TÜRKİYE’DEKİ YARIŞLARA KATILMASINI ARZULADIKLARINI SÖYLEDİ



Uluslararası Özel Atletizm Oyunları’nın 10’uncusu Atatürk Stadyumu’nda, biri İngiltere biri de Türkiye’den olmak üzere 14 ekibin katılımıyla başladı.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen oyunlar yarın sona erecek.



Oyunların açılış törenine katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın birer konuşma yaptı.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit açılışta yaptığı konuşmada, esas olanın engellere takılıp kalmamak olduğunu, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaşama daha sıkı bağlanabilmeleri için var olan engelleri ortadan kaldırmak arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.



Bütçede hane halkı yardım kalemi için 500 bin TL ayrıldığını, bu meblağın özel eğitim gereksinimi duyan bireylerin karşılaştığı bazı engellerin kaldırılması için kullanılacağını ifade eden Özyiğit, bu kalemin Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde özel eğitim gereksinimi olan bazı bireylerin ulaşım giderlerinin karşılanması için kullanılmaya başlandığını söyledi.



Özyiğit, hedeflerinin, bunu daha kapsamlı hale getirmek için en kısa sürede özel eğitim yasasını geçirerek, özel eğitim önündeki engelleri yasal olarak da ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.



ÇELER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gereksinimlerinin Bakanlığın çalışmalarına öncülük ettiğini, gereksinimlerin karşılanması yönündeki çalışmalarının ilgili birimlerin istişaresi içerisinde devam ettiğini kaydetti ve yarışmacılara başarılar diledi.



AYDIN



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise Türkiye’nin engellilere yönelik spor alanında tüm dünyaya örnek olacak konuma geldiğini, Türkiye genelinde Federasyona üye 500 kulübün bulunduğunu kaydetti.



Türkiye’nin bu alanda ileriye gitmesinin sebebinin engellilere yönelik çok hassas olan bir Cumhurbaşkanı’nın olması olduğunu kaydeden Aydın, KKTC’den de atletlerin Türkiye’de düzenlenen yarışmalara katılmalarını, başarılı olanların da uluslararası organizasyonlarda yarışmasını görmeyi arzu ettiklerini ifade etti.



Türkiye’de atletizm, masa tenisi, yüzme, futbol, voleybol da dahil pek çok spor dalının engelliler tarafından da yapılabildiğini kaydeden Aydın, Türkiye’de düzenlenecek yarışlara katılacak olan KKTC’deki sporcuların konaklama giderinin Türkiye devleti tarafından karşılanacağını kaydetti.



