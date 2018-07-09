10 Temmuz 2018 Salı Gündemi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) Basın Özgürlüğü Ofisi şemsiyesinde ve Kıbrıslı Türk ve Rum basın örgütlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen “Genç Gazeteciler Değişim Programı” çerçevesinde basında yer alan haber ve fotoğraflardan oluşan sergi Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir tarafından açılacak. (12.00)Kıbrıs Türk ve Rum basını için AGİT Basın Özgürlüğü öncülüğünde, uzman bir ekip tarafından hazırlanan “Terminoloji Sözlüğü” (Glossary) hakkında Dayanışma Evi’nde basın toplantısı yapılacak. (12.30)TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak ve Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak. (19.00)

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı’nda resmi karşılama töreni yapılacak. (19.15)

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı’nda baş başa görüşme yapacak. (19.30)TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyecek. (21.00)***