PSİKOLOGLAR DERNEĞİ, DERNEK YASASININ ÇIKARILMASI TALEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPACAK

“SERTİFİKA PROGRAMLARIYLA ALINAN ‘YAŞAM KOÇU’ UNVANI, MESLEĞİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE YOL AÇIYOR”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, 10 Mayıs Psikologlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

KTPD Yönetim Kurulu adına Uzman Psikolog Bengü Berkmen yayınladığı mesajda, yıllardır meclisten onaylanıp hayata geçirilmeyen dernek yasasının meslek içi ve meslek dışından “sözde uzmanların” mesleği kötüye kullanmasına neden olduğunu kaydetti.

Psikologların unvanını koruma, meslek tanımlarına uygun koşullarda çalışmalarını sağlama, mesleki uygulamalarda etik ilkelere dikkat edilmesini sağlama, psikologların alanda yaşadıkları hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınması için bir an önce meslek yasasının çıkması gerektiğini belirten Berkmen, yasa talebiyle 10 Mayıs’ta Meclis önüne yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi.

Psikologların meslek kurallarının bulunmaması, koruyucu ve önleyici bir meslek yasasının olmamasının yarattığı sorunlar nedeniyle mesleğin geleceği için endişe duyduklarını da dle getiren Bermen, şunları ifade etti:

“Özlük haklarımızın korunacağı ve meslek odamızın kurulmasını sağlamak için Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Bağımsız Psikologlar İnsiyatifi ile ortaklaşa bir meslek yasası üzerinde çalıştık. Ama ne yazık ki mecliste ivedilik almış olan yasamız daha sonra hükümetin bozulmasıyla birlikte geri gönderilmiştir. Şu anda meslek yasamızın Sağlık Bakanlığı tarafından tekrardan meclise gönderilip onaylanmasını beklemekteyiz. Bu sürecin uzaması mesleğimizin her geçen gün müdahalelere uğramasına, başlıca çıkar ve kar odaklarının keyfi uygulamaları ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

Meslek yasasının eksikliği, psikologların çalışma koşullarının etik olarak belirlenmemesine, lisans eğitimi ile denk tutulmayacak sertifika programlarıyla insanların ‘yaşam koçu’ unvanı alarak, psikoloji biliminin ve psikologluk mesleğinin değersizleştirilmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle psikologların haklarını koruyacak bir yasanın olması ve odanın kurulması büyük bir önem kazanmaktadır.

Kamusal alanda da çok fazla psikoloğa ihtiyaç vardır. Fakat kamu kuruluşları için çok fazla psikolog kadrosu açılmıyor. Bu alanda çok mezun olmasına rağmen işsiz psikolog sayısı giderek artmaktadır. Bunun sonucunda da meslektaşlarımız başka işlerde çalışmak durumunda kalmaktadır.

Hastanelerde veya başka kurumlarda çalışan meslektaşlarımız, meslek yasamızın olmamasından dolayı psikoloğun yapmaması gereken işleri yapmak zorunda kalıyor. Buna ek olarak da psikologlar diğer meslek elemanlarıyla eşit düzeyde ve işbirliği içerisinde çalışamamaktadırlar.”

(UG/GUR)