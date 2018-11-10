10 Kasım Mesajları…

Lefkoşa, 10 Kasım 18 (.): Sivil toplum örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlamaya devam ediyor.



SAVAŞAN



Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, yayımladığı mesajda, Atatürk’ün fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için, daha çok çalışmak, bir ve beraber olmak gerektiğine dikkat çekti.



Savaşan, 10 Kasım’ın Atatürk\'ün ideallerini, emanetlerini, fikirlerini en doğru şekilde anladıkları ve gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını gösterme günü olduğunu kaydetti.



10 Kasımları bir matem bir yas günü olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, bu özel günün, Atatürk’ün "hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar" sözünü hatırlayarak, onun fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak, bir ve beraber olmak gerektiğini haykırmak için fırsat olarak görmek gerektiğine işaret etti.



Savaşan, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bize, ülke için, vatan için, bayrak için ve kutsal saydığımız değerler için çalışmayı, gayret etmeyi, yılmamayı ve fedakarlığı öğretti. Ona olan sevgimizi ancak ondan öğrendiklerimizi hayata geçirerek gösterebiliriz. Bu özel günde Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, Türkiyemizin ve bizlerin Milli Mücadele kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.



ARIKAN



KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları ve KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü Başkanı Abdurrahman Arıkan ise, Atatürk’ü, ölümünün 80. yılında ilk günkü hüzün ve şükran duygularıyla andıklarını belirtti.



Atatürk\'ün bıraktığı en değerli miras olan Cumhuriyet\'in kuruluş felsefesini, bilip anladıklarını ve canları pahasına koruma iradelerinden asla taviz vermediklerini dile getiren Arıkan, özetle şöyle dedi:



“O’nun, ‘Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet\'e sahip çıkmak, Çanakkale\'yi, Kurtuluş Savaşı\'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.’ şeklinde tarif ettiği çağdaş uygarlık düzeyine, milli kimliğimizi koruyarak ulaşma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.



Atatürk’ün, “Efendiler\' Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız kapanır. Bu ada bizim için çok önemlidir!” sözü ışığında adamızı doğal, tarihi, kültürel değerlerini kardeşlik duyguları içerisinde sevgi ve şefkatle kucaklıyoruz.



Aziz Atatürk göstermiş olduğun siyaset ile ülkemizi tekrar mamur kılacağımızdan hiç şüphen olmasın. Milli ve manevi duygularımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Saygıyla anıyoruz.”



(HA)