10 Kasım Atatürk’ün Ölümününü 80. Yılı…tmt Mücahitler Derneği Mesaj Yayımladı

“ATATÜRK’Ü, SONSUZLUĞA GÖÇÜNÜN 80’NCİ YILDÖNÜMÜNDE, HAYRANLIKLA, ÖZLEMLE, SEVGİ, SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ”

Lefkoşa, 9 kasım 18 (.): TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 80’nci yıldönümünde, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Bayar yayımladığı 10 Kasım mesajında, Atatürk’ün üç kıtada altı asır hükümran olan Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasını kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığını anımsatarak, Başkomutan olarak mucizevi bir direnişle ve üstün dehası ile zafere ulaşmış, en büyük eserim dediği modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu söyledi.

O’nun önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin; on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratılmış ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini aldığını vurgulayan Bayar, Türkiye’nin, bugün de tüm engellemelere rağmen bölgemizde önemli bir güç ve söz sahibi olduğunu kaydetti.

Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’nci yıldönümünü onur ve gururla kutladık. Beş gün sonra da, ölümsüz Atamızın gösterdiği yoldan ve izinden giderek sağladığımız özgürlük ve kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’nci yıldönümünü kutlayacağız.

Ne mutlu ki her zaman yanımızda olan güçlü bir Anavatanımız vardır. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda gösterdiği hedeflere ve O’nun ideallerine bağlı kalarak her türlü zorluğu aşacağımızı ve Devletlerimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Ulusça ilerlemeye çalıştığımız bu yolda Atamızın ilke ve idealleri her zaman rehberimiz olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.”

(TUĞ/ŞEB)