10 Kasım 2018 Cumartesi Gündemi

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.
LEFKOŞA
Başkent Lefkoşa’daki tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.
Törenin ardından “Atatürk’ü Anma Programı” saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak.
GAZİMAĞUSA
Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak.
GİRNE
Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak.
Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonu’nda saat 19:00’da da bir anma töreni düzenlenecek.
GÜZELYURT
Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.45’te başlayacak.
İSKELE
İskele’deki tören saat 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.
LEFKE
Lefke’deki tören saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.
MEHMETÇİK
Mehmetçik’teki anma töreni Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 08.50’de yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Lefke Şubesi’nin açılışı yapılacak. (15.00-Yer: Salih Suphi Sokak No: 4, Lefke)
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