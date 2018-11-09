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10 Kasım 2018 Cumartesi Gündemi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi Gündemi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak.

09 Kasım 2018 Cuma 16:24
10 Kasım 2018 Cumartesi Gündemi
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak.
Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

LEFKOŞA

Başkent Lefkoşa’daki tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.

Törenin ardından “Atatürk’ü Anma Programı” saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak.

GİRNE

Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonu’nda  saat 19:00’da da bir anma töreni düzenlenecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.45’te başlayacak. 

İSKELE

İskele’deki tören saat 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

LEFKE

Lefke’deki tören saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki anma töreni Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 08.50’de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Lefke Şubesi’nin açılışı yapılacak. (15.00-Yer: Salih Suphi Sokak No: 4, Lefke)

 

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