10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü... Sağlık Bakanlığı Dr. Fazilet Öztürk Anısına “üreten Eller” Segisi Düzenledi

Lefkoşa, 10 Ekim 18 (.): 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı, Dr. Fazilet Öztürk anısına "Üreten Eller" sergisi düzenledi.

Hastaların üretimlerinden oluşan serginin açılışı bugün öğleden sonra Lefkoşa’da Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapıldı.

Sergi açılışı öncesinde sırasıyla, sanatçı Ayhatun Ateşin, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı birer konuşma yaptı.

ATEŞİN: “İYİLEŞEREK ÜRETTİK… ESERLERDE YAŞANMIŞ ÖYKÜLER VAR”

Sanatçı Ayhatun Ateşin konuşmasında, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki hastalarla birlikte bu yola çıkarak çok güzel şeyler ürettiklerini söyledi.

Birlikte eğlenceli şekilde ve iyileşerek ürettiklerini dile getiren Ateşin, sergilenecek eserlerde yaşanmış öykülerin olduğunu kaydetti.

BESİM: “DAHA GÜÇLÜ RUH SAĞLIĞI İÇİN…”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, daha güçlü ruh sağlığı olan nesiller yetiştirmek için ileriki günlerde KKTC genelinde ciddi çalışmalar başlatacaklarını kaydetti.

Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi’nin kuruluş tarihinden bugüne kadar çok önemli aşamalardan geçildiğine dikkat çeken Besim, sanatçı Ayhatun Ateşin’in emek vererek hastalarla terapi atölyesini canlandırdıklarını söyleyerek, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Buradaki hastalara dokunmak, ürettikleri ile beyinlerine yolculuk yapmanın önemine vurgu yapan Besim, sergide çok anlamlı mesajların bulunacağını kaydetti.

Besim, hastaneyi daha çağdaş hale getirmeye devam edeceklerini de vurguladı.

AKINCI HASTANEDEKİ ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ise konuşmasında, “Beni ben yapan, buraya gelirken ve bugüne kadar taşıyan bir ekibim vardı” diyerek başladı ve bu hastanede yaptığı çalışmaları anlattı.

Akıncı, ruh sağlığı alanındaki adımların tohumlarının kimler tarafından atıldığının da bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Psikoloji dalının eskiden çok bilinmeyen bir dal olduğuna dikkat çeken Akıncı, kendisinin Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştığı dönemdeki zorluklarını ve anılarını paylaştı.

Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir psikoloji laboratuvarı kurduğunu ve hastalara birçok katkıları olduğunu kaydeden Akıncı, şimdi tekrar bu hastaneye sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Konuşmaların ardından hastanenin yararına bir müzayede ve satış gerçekleştirildi.

(HUR/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Hurşide Baybora - Fotoğraf: Süleyman Önal