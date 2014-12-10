ÖZYİĞİT: “KUZEY KIBRIS İNSAN HAKLARI KONUSUNDA SINIFTA KALDI”

Lefkoşa, 10 Aralık 14 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, insan hakları konusunda Kuzey Kıbrıs’ta eksiklikler ve yanlışlıklar bulunduğunu iddia etti. Özyiğit, “Kuzey Kıbrıs, insan haklarının uygulanması konusunda maalesef sınıfta kalmış durumdadır” ifadesini kullandı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı. Özyiğit, mesajında, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde temennimiz, herkesin ırk, cins, renk, siyasal ya da başka herhangi bir ayırım gözetmeksizin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yazılı tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanması yönündedir” ifadesine yer verdi.

Cemal Özyiğit, emek gücünün sömürülmesi, emekçilerin güvencesiz çalıştırılması, örgütlü yapılara yönelik saldırılar, işkence, vicdani ret hakkının tanınmaması, bireylerin özgürlüklerinin kısıtlanması, cinsiyet, ırk ayrımcılığı gibi konularda eksiklikler ve çağdışı uygulamalar olduğunu iddia etti.

Özyiğit, “Dünyada ve ülkemizde hızla artmakta olan ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı ve Kıbrıslı Türklerin dini inançları ile kültürel değerlerine yönelik saldırıların, insan haklarına saygıyı temel prensip edinen TDP gibi yapıları derinden endişelendiriyor” ifadesine yer verdi.

“POLİS ÇİFTE STANDART UYGULADI”

29 Ekim törenleri sırasında pankart açılmasına müdahale etmeyen polisin 15 Kasım törenlerinde pankart açmak isteyenlere müdahale etmesinin ‘çifte standart’ olduğunu söyleyen Özyiğit, Askerlik (Değişiklik) Yasası’nın beklentileri karşılamadığını ileri sürdü. Özyiğit, vicdani ret hakkının kabul edilmemesini de eleştirdi.

“İŞKENCE VAR”

Özyiğit, TDP olarak, polis karakollarında işkencenin var olup olmadığına ilişkin Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiklerini ve komisyon raporunda “KKTC’de polis karakollarında işkencenin var olduğu tespit edildi” sonucunun çıktığını kaydetti. Özyiğit, “İnsan hakları ihlali resmen açıklandı” dedi.

“EMEK GÜCÜNÜN SÖMÜRÜLMESİ”

Cemal Özyiğit, ülkeye getirilen emek gücünün sömürüldüğünü ve güvencesiz çalıştırıldığını; ekonomik paketlerle de çalışanların örgütlü bulunduğu sendikaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Özyiğit, “Örgütlü yapının bozulması, emekçilerin tamamen güvencesiz çalıştırılması hedefleniyor. Bunun gerçekleşmemesi ve yalnızca kamuda değil, özel sektörde de çalışanların sendikal haklardan yararlanması için ne gerekiyorsa yapılacak” ifadesine yer verdi.

Cemal Özyiğit, bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle ülkelerinden kaçan ve çeşitli nedenlerle ülkeye gelen savaş mağduru insanların ‘mülteci’ olarak kabul edilip gerekenin yapılması, yani Mülteciler Yüksek Komiserliği ile görüşülüp gerekli, adımların atılması beklenirken, tam tersi yapıldığını savundu.

(GÖZ/FEZ)