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10-16 Mayıs Engelliler Haftası…engelli Öğrencilere Yönelik Piknik Düzenlendi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PİKNİK DÜZENLEDİ

10-16 Mayıs Engelliler Haftası…engelli Öğrencilere Yönelik Piknik Düzenlendi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PİKNİK DÜZENLEDİ

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:24
10-16 Mayıs Engelliler Haftası…engelli Öğrencilere Yönelik Piknik Düzenlendi
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PİKNİK DÜZENLEDİ


Lefkoşa, 17 Mayıs 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri dolayısıyla, bakanlığa bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerindeki öğrenciler için, Taşkent piknik alanında piknik düzenledi.


Pikniğe, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile  Güneşköy 18 Yaş üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki öğrenciler katıldı. 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de pikniğe katılarak, öğrencilerle sohbet etti, yemek yedi, fotoğraf çektirdi. Çeler, burada basına açılama da yaptı.


ÇELER
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Çeler, Girne Anfitiyatro’da önce bir gösteri sunduklarını, dün bowling yarışması, bugün de hafta dolayısıyla piknik düzenlediklerini anlattı.


“Farklılıklarımız güzelliklerimiz” diyerek eğitim ve fırsat verildiği takdirde neler yapılabileceğini gösterdiklerini dile getiren Çeler, öğrencilerin yakın zamanda “Yüreklere Dokun Alkış-La” gösterisini başka bölgelerde de yapmak ve sunmak istediklerini ifade etti.


Gösteriyi izlemeye gelen ve katkı koyup gerçekleşmesine vesile olanlara teşekkür edip alkışladıklarını belirten Çeler, piknik alanından tüm topluma bir alkış yolladıklarını belirtti.


(RU/ÖK)   FOTOĞRAFLI

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