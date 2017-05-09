10-16 Mayıs Engelliler Haftası… 11 Mayıs Görme Engelliler Günü…

Yücetürk, görme engelli çocukları okula taşıyacak servis aracı da talep etti.

Modelaj el işlerinin yapıldığı sınıf için uzman öğretmen de talep eden Derviş Yücetürk, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sesli kütüphanenin Kıbrıs Türk Görmezler Derneği sesli kütüphanesine aktarılmasını istediklerini de belirtti.