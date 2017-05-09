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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

10-16 Mayıs Engelliler Haftası… 11 Mayıs Görme Engelliler Günü…

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Okulu’na görme engelli öğretmeni, bilgisayar ve müzik öğretmeni atanmasını, okula servis aracı sağlanmasını istedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası… 11 Mayıs Görme Engelliler Günü…
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GÖRMEZLER DERNEĞİ BAŞKANI YÜCETÜRK, EĞİTİMDEKİ TALEPLERİNİ BİR MEKTUPLA EĞİTİM BAKANI BEROVA’YA İLETTİ

“RAUF RAİF DENKTAŞ GÖRME ENGELLİLER ÖZEL OKULU’NA GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENİ, BİLGİSAYAR VE MÜZİK ÖĞRETMENİ ATANMASINI, OKULA SERVİS ARACI SAĞLANMASINI İSTİYORUZ”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Okulu’na görme engelli öğretmeni, bilgisayar ve müzik öğretmeni atanmasını, okula servis aracı sağlanmasını istedi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Yücetürk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, 11 Mayıs Görme Engelliler Günü nedeniyle imzasını taşıyan mektupla eğitim konusundaki taleplerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya iletti.

Engelli öğrenciler adına taleplerini 6 maddede sıralayan Derviş Yücetürk, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Okulu’na görme engelli öğretmeni, bilgisayar ve müzik öğretmeni atanmasını istedi.

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARI OKULLARA TAŞIYACAK SERVİS TALEBİ

Modelaj el işlerinin yapıldığı sınıf için uzman öğretmen de talep eden Derviş Yücetürk, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sesli kütüphanenin Kıbrıs Türk Görmezler Derneği sesli kütüphanesine aktarılmasını istediklerini de belirtti.

Yücetürk, görme engelli çocukları okula taşıyacak servis aracı da talep etti.

(RÇ/GÜL)

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