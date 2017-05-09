KTOÖD: “2006 YILINDAN BU YANA KAMUDA BİR TEK ENGELLİ DAHİ İSTİHDAM EDİLMEDİ”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), 10-16 Mayıs Engelli Farkındalığı Haftası dolayısıyla açıklama yaparak engellilerin sorunlarına işaret etti.

2006 yılından bu yana kamuda bir tek engellinin dahi istihdam edilmediği kaydedilen açıklamada, “Nisan 2016 Çalışma Dairesi verilerine göre 630 engellimizin istihdam beklediği, özel sektörün onca teşviklere rağmen sadece 40 engellimize istihdam olanağı tanıdığı koşullarda kutlamalardan bahsedebilir miyiz” diye soruldu.

Engellilerin üretimden, eğitimden, insan gibi yaşamaktan alıkonulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, “Fiziki engeller yüzünden evlerimizde tutsak hayatına maruz kalmadan, eşit işe eşit ücret alarak ve herkes gibi çalışarak, çalışıp ürettikçe var olmanın hazzını yaşamak istiyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bizler engelli olabiliriz, fakat bir tabak yemekle, bir kilo pirinçle, bir koli bezle manşetlerde olup aciz, aç, acınacak durumda ve kimsesiz olarak betimlenmek istemiyoruz. Onurlu bir duruş ile daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak isteyen bireyler olarak var olmak istiyoruz…”

(DOĞ/GUR)