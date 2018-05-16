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10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

GİRNE VE GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ GENÇLER BOWLİNG TURNUVASINDA BİR ARAYA GELDİLefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezindeki gençler bowling turnuvasında bir araya geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün , Girne Kings Leisure Bowling Center’da yer alan turnuvaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Hizmetler...

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

GİRNE VE GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ GENÇLER BOWLİNG TURNUVASINDA BİR ARAYA GELDİLefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezindeki gençler bowling turnuvasında bir araya geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün , Girne Kings Leisure Bowling Center’da yer alan turnuvaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Hizmetler...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:01
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

GİRNE VE GÜNEŞKÖY 18 YAŞ ÜSTÜ ENGELLİ REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ GENÇLER BOWLİNG TURNUVASINDA BİR ARAYA GELDİ

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezindeki gençler bowling turnuvasında bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün , Girne Kings Leisure Bowling Center’da yer alan turnuvaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Elmas Tokay da katıldı.
Etkinlikte Bakan Çeler özel gereksinimligençlerle bowling oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.
ÇELER: “ARAMIZDA FARK YOK, FARKLILIĞIMIZ GÜZELLİĞİMİZDİR”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, etkinlikte yaptığı konuşmada Bakanlık olarak , Engelliler Haftası kapsamında düzenledikleri etkinliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin bowling turnuvasında bir araya geldiğini kaydetti.
Cuma akşamı Girne Amfitiyatro’da, “Yüreklere Dokun Alkış-la” adı altında gerçekleşen etkinliğin, özel gereksinimli bireylerin doğru eğitim ve desteği alması halinde neler yapabileceğini gözler önüne serdiğini ifade eden Çeler, “İnanıyorum ki hem onlar, hem de onları izlemeye gelenler, evlerine farklı insanlar olarak döndü” diye konuştu.
ERTELENEN UÇURTMA ŞENLİĞİ VE FUTBOL MAÇI, PAZARTESİ… “ENGELSİZ PİKNİK “ YARIN
Geçtiğimiz Pazartesi gerçekleşmesi planlanan ancak hava şartları nedeniyle, nedeniyle ertelenen uçurtma şenliği ve futbol maçının , önümüzdeki Pazartesi günü yapılacağını kaydeden Çeler, vatandaşları bu etkinliğe katılmaya davet etti.
Çeler , Engelliler Haftası kapsamında, yarın da ,Taşkent Piknik alanında, ülke genelindeki tüm 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinin katılımıyla “Engelsiz Piknik “düzenleneceğini söyledi.
Çeler, “ Aramızda fark yok, farklılığımız güzelliğimizdir. Bakanlık olarak, görevimiz sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ya da sosyal hizmet alanında sadece belli başlı konulara yardımcı olmak değil, bu alanlarda, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek ve yanlarında olmaktır” diye konuştu.
(ÖK/GUR) FOTOĞRAFLI
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