10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası ...

Kıbrıs Türk Engeliler Federasyonu ile Federasyona bağlı dernekler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek.

HAFTA NEDENİYLE BİR DİZİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Engeliler Federasyonu ile Federasyona bağlı dernekler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek.

K.T. Görmezler Derneği, K.T. Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği ve K.T. İşitme –Konuşma Engelliler Dernekleri tarafından organize edilen kutlamalar çerçevesinde, yarın saat 09.20’de Atatürk Anıtına, 09.40’ta Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’ne ve 10.10’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Kabri’ne çelenk konacak.

Ardından saat 10 30’da Engelliler Federasyonu- Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Engelliler Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs Görme Engelliler günü, 12 Mayıs İşitme –Konuşma Engelliler Günü, 13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü, 14 Mayıs Zihinsel Engelliler Günü, 15 Mayıs Ruhsal Engelliler Günü ve 16 Mayıs genel kapanış gününde Federasyon ve Dernek Başkanları çeşitli program ve etkinliklere katılacak. Hafta boyunca engellilerin çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları dile getirilip, devlet yetkililerinin dikkatleri çekilecek.

(MP/ÖZ/ŞEB)