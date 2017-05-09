Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 10:42

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası ...

Kıbrıs Türk Engeliler Federasyonu ile Federasyona bağlı dernekler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası ...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HAFTA NEDENİYLE BİR DİZİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Engeliler Federasyonu ile Federasyona bağlı dernekler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek.

K.T. Görmezler Derneği, K.T. Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği ve K.T. İşitme –Konuşma Engelliler Dernekleri  tarafından organize edilen kutlamalar çerçevesinde, yarın saat 09.20’de  Atatürk Anıtına, 09.40’ta Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’ne ve 10.10’da  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Kabri’ne çelenk konacak.

Ardından saat 10 30’da Engelliler Federasyonu- Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Engelliler Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs Görme Engelliler günü, 12 Mayıs İşitme –Konuşma Engelliler Günü, 13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü, 14 Mayıs Zihinsel Engelliler Günü, 15 Mayıs Ruhsal Engelliler Günü ve 16 Mayıs genel kapanış gününde Federasyon ve Dernek Başkanları  çeşitli program ve etkinliklere katılacak.  Hafta boyunca  engellilerin çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları dile getirilip, devlet yetkililerinin dikkatleri çekilecek.

(MP/ÖZ/ŞEB)

 

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik Haftası… Trafik Haftası…
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner’in 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner’in...
Bellapaıs Müzik Festivali Gülseren Sadak Piyano Resitaliyle Devam Edecek Bellapaıs Müzik Festivali Gülseren Sadak Piyano...
Ctp, Kıbrıslı Türk Ve Rumların Birlikte Çalıştığı Madeni Gezdi Ctp, Kıbrıslı Türk Ve Rumların Birlikte Çalıştığı...
Başbakan Özgürgün Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti Başbakan Özgürgün Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret...
Ktoeös: “dipkarpaz Ortaokulu’ndaki Sıkıntılar Görmezden Geliniyor” Ktoeös: “dipkarpaz Ortaokulu’ndaki Sıkıntılar...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Trafik Haftası…
Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Girne 23 Nisan İlkokulu ve Girne Amerikan İlkokulu, Trafik Haftası...

Haberi Oku