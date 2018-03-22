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106 yaşında vefat eden Lefke’nin çınarı Şevket Uzunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

106 yaşında vefat eden Lefke’nin çınarı Şevket Uzunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

22 Mart 2018 Perşembe 11:37
106 yaşında vefat eden Lefke’nin çınarı Şevket Uzunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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106 yaşında vefat eden Lefke’nin çınarı Şevket Uzunoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Lefke’nin en yaşlı 106 yaşındaki Şevket Uzunoğlu (Bacanak), dün Lefke’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şevket Uzunoğlu geçtiğimiz gün vefat etmiş ve ölümü bölgede yasa neden olmuştu.

106 yaşında hayatını kaybeden Şevket Uzunoğlu, 8 Kasım 2014 tarihinde en yaşlı Lefkeli olarak ( 102 yaşında) Lefke’de yapılan Lefke Hurma Festivali’nde Lefke’nin en yaşlı kişi unvanı verilmiş ve Hurma festivalinin açılışını yapmıştı.

Şevket Uzunoğlu, dün Lefke Şeyh Nazım Kıbrisi Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra yapılan cenaze töreninin ardından Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.

Şevket Uzunoğlu’nun cenazesine, ailesi, Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve çok sayıda seveni katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şevket UzunoğluHalil ÇorbaLefke’nin çınarı
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