106 kişilik münhalle ilgili sınav sonuçları Resmi Gazete'de

106 kişilik münhalle ilgili sınav sonuçları

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gerçekleştirdiği sınav sonuçları 5 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Spor Dairesi, Yataklı Tedavi Kurumları, Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Hukuk Dairesi, Orman Dairesi, Sivil Havacılık, Sosyal Sigortalar Dairesi, Dışişleri Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tanıtma Dairesi Münhalleri ile ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gerçekleştirdiği sınav sonuçları 5 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Meclis’e 12 kişi…

Buna göre, Spor Dairesi kadrosunda II. Derece Müdür Muavini olarak 1kişi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne de III. Derece Baş Fizyoterapist mevkiine de 1 kişi istihdam edilecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği kadrosu içinse II. Derece Raportör mevkiiyle ilgili 4 kişilik, I. Derece Raportör mevkiine 1 kişilik, III. Derece Yasama Uzman Yardımcısı 1 kişilik, II. Derece Basın ve Dışilişkiler Memuru mevkiinde 2, III. Derece Raportör mevkiinde de 4 kişilik münhalle ilgili sınav sonuçları da yayımlandı.

Mahkemelere 15 kişi…

Mahkemeler kadrosunda münhali bulunan II. Derecece Kütüphane Memuru için 1, II. Derece Maliye, İstatistik ve Ayniat Memuru mevkiine 1, I. Derece Mukayyit mevkiine 1, III. Derece Tebliğ ve İcra Memuru mevkiine 9 kişi, II. Derece Tebliğ ve İcra Memuru mevkiine 3 kişi istihdam edilecek.

5 öğretmen…

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Daire kadrolarında münhal bulunan öğretmenlik mevkileri ile ilgili de yazılı seçme sınavına katılan adayların sıralama listesi yayımlandı. Münhal sayıları ise, Köy Kadın Kursu Öğretmeni için 3, Felsefe (İngilizce-Türkçe) Öğretmeni için 1, Felsefe Öğretmeni için 1.

Hukuk Dairesi’nde 5 münhal!

Hukuk Dairesi kadrosunda münhali bulunan III. DERECE Bilgisayar Teknisyeni mevkiiyle ilgili 1 münhal, II. Derece Maliye Memuru mevkiiyle ilgili 1 münhal, II. Derece Savcılık Memuru mevkiiyle ilgili 2 münhal, III. Derece Savcılık Amiri mevkiiyle ilgili 1 münhal için sınav sonuçları da duyuruldu.

Orman Dairesi’nde 42 münhal!

Orman Dairesi kadrosunda 2 kişilik münhali bulunan I. Derece Kidemli Mühendis Yardımcısı, 3 kişilik münhali bulunan I. Derece mühendis, 14 kişilik münhali bulunan III. Derece Orman Müfettişi, 23 kişilik münhali bulunan II. Derece mühendis yardımcısı için de geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleştirilen sınavların sonuçları Kamu Hizmeti Komisyonu’nca Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Sivil Havacılık Dairesi’nin 7 münhali için…

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda Münhal sayısı 5 olan III. Derece Meydan İtfaiye Memuru mevkii, münhal sayısı 1 olan I. Derece Teknik İşler Ekip Sorumlusu, 1 münhali bulunan I. Derece Meydan Haberleşme Ekip Sorumlusu için sınav sonuçları da açıklandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi kadrosunda 3 münhali bulunan III. Derece Sosyal Sigortalar Müfettişi, Dışişleri Dairesi kadrosunda 6 münhali bulunan II. Derece 2. Sekreter, münhal sayısı 2 olan I. Derece 1.’inci sekreter, Gelir ve Vergi Dairesi kadrosunda münhali bulunan IV. Derece III. Sınıf Tahsilat Memuru mevkisinin 5 kişilik münhali, Hazine ve Muhasebe Dairesi’ndeki 5 kişilik münhal ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kadrosunda münhali bulunan III. Derece Akaryakıt LPG ve Doğal gaz Şube Amiri mevkiiyle ilgili 1 ve Tanıtma Dairesi kadrosunda münhali bulunan II. Derece Bailgisayar Teknisyeni mevkiiyle ilgili olarak 1 kişilik münhal için yapılan sınav sonuçları da Resmi Gazete’de yayımlandı.