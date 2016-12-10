10 Yurttaşlık İptal Edildi

Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca on üç kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar verirken aynı toplantıda 10 kişinin yurttaşlığını iptal etti.Bakanlar Kurulu, 1998 Lefkoşa doğumlu Özlem Tomak, 1983 Samandağ doğumlu Yasemin Taş, 1988 Antakya doğumlu Mehmet Çil, 1961 İskenderun doğumlu Fuat Tosyalı, 1966 İskenderun doğumlu Mehmet Fatih Tosyalı, 1970 İstanbul doğumlu İsmail Altuğ Köyağası, 1984 Ankara doğumlu Mustafa Atacan Erpek, 1993 Karabük doğumlu Mehmet Demir, 1973 Halep-Suriye doğumlu M. Maamoun Habbaba ve 1993 Reyhanlı doğumlu Nesrin Kırıtan’a KKTC Yurttaşlığı verilmesine ilişkin 28 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.Bakanlar Kurulu’nun yurttaşlıkların iptaline ilişkin kararı 15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

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