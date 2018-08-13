banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92685
ALTIN
267.146
DOLAR
6.9355
STERLİN
8.8598
EURO
7.9143
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
UYUŞTURUCU TESİRİ ALTINDA KAZA YAPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Vaslili tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Güney’e kaçma umutları suya düştü
GÜNEY'E KAÇMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
banner282

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin programı bugün Salamis Bay Conti Resort Otel’de yapılan basın toplantısıyla açıklandı. 
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar,26 Ağustos’a kadar sürecek festivalin 1974'den önce de yapıldığının altını çizdi. Zurnacılar, Yeniboğaziçi'nin turizm incisi olmasının yanı sıra sahilleri, tarihi mirası, yıllarca Kıbrıs'a başkentlik yapmış dünya mirası Salamis kentiyle bölgenin önemine değindi.
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Düzenleme Komitesi Başkanı Bedia Balses Çeliker ise seçimlerden hemen sonra çok kısa bir sürede geniş kapsamlı ve tüm 8 köyü içine alan bir komite kurduklarını ve çok kısa bir sürede en iyi şekilde festivali yaratmaya çalıştıklarını belirtti.
Çeliker, festivali kendi öz değerleriyle yarattıklarını, kaliteli ve nitelikli programlarla ülkenin en iyi festivallerinden bir tanesini yaratmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.
Festivalin ana sponsoru Dörter Construction adına Nihat Dörter ise, Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nin önemine değinerek, böyle nitelikli organizasyonları her zaman desteklediklerini kaydetti.
FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER
Belediye Kültür Sanat Sorumlusu Mehtap Sayıner ise konuşmasında, festivalde yapılacak etkinlikler, kültür-sanat programları ve konserler hakkında bilgi verdi.
Sayıner, festivalde, Ferhat Göçer, Arif Edizer, Şermin Sekizler, Lütfiye Özipek, Sertaç Gönültaş, Herem ve çeşitli koroların konserlerinin yanı sıra çocuk gecesi, pandomim gösterisi, çocuk defilesi, Aytotoro Tava Yemeği Yarışması, Karadenizliler gecesi, karikatürcüler buluşması, Orkun Bozkurt kitap imza etkinliği, Yiğitcan Hekimoğlu söyleşisi ve Enginar Dolması film gösterimi olacağını söyledi.
Toplantı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Dörter Construction direktörü Nihat Dörter arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile sona erdi.
 

banner288
Son Güncelleme: 13.08.2018 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaoğlanoğlu Sahil Şeridinde “temiz Havada Yürüyüş” Etkinliği
Karaoğlanoğlu Sahil Şeridinde “temiz Havada Yürüyüş” Etkinliği
Lefkoşa Bölgesinde Bazı Yerleşim Birimlerine Yarın Elektrik Verilemeyecek
Lefkoşa Bölgesinde Bazı Yerleşim Birimlerine Yarın Elektrik Verilemeyecek
Esnafa yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli kredi
Esnafa yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli kredi
Işık’tan Tüketicilere Çağrı: “Umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın…”
Işık’tan Tüketicilere Çağrı: “Umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın…”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı heyeti, Ankara’da temaslarda bulundu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı heyeti, Ankara’da temaslarda bulundu
Töre’den 14 Ağustos mesajı
Töre’den 14 Ağustos mesajı
KTÖS’ten hükümete eleştiri
KTÖS’ten hükümete eleştiri
Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Vermeye Başlıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Vermeye Başlıyor
“Bankaların mali bünyeleri son derece sağlıklı”
“Bankaların mali bünyeleri son derece sağlıklı”
Medıterranean Shark, Elektromobil 2018 Yarışma Finalinde İlk 10 İçinde Yer Aldı
Medıterranean Shark, Elektromobil 2018 Yarışma Finalinde İlk 10 İçinde Yer Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim