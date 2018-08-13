10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin programı bugün Salamis Bay Conti Resort Otel’de yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar,26 Ağustos’a kadar sürecek festivalin 1974'den önce de yapıldığının altını çizdi. Zurnacılar, Yeniboğaziçi'nin turizm incisi olmasının yanı sıra sahilleri, tarihi mirası, yıllarca Kıbrıs'a başkentlik yapmış dünya mirası Salamis kentiyle bölgenin önemine değindi.

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Düzenleme Komitesi Başkanı Bedia Balses Çeliker ise seçimlerden hemen sonra çok kısa bir sürede geniş kapsamlı ve tüm 8 köyü içine alan bir komite kurduklarını ve çok kısa bir sürede en iyi şekilde festivali yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Çeliker, festivali kendi öz değerleriyle yarattıklarını, kaliteli ve nitelikli programlarla ülkenin en iyi festivallerinden bir tanesini yaratmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Festivalin ana sponsoru Dörter Construction adına Nihat Dörter ise, Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nin önemine değinerek, böyle nitelikli organizasyonları her zaman desteklediklerini kaydetti.

FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER

Belediye Kültür Sanat Sorumlusu Mehtap Sayıner ise konuşmasında, festivalde yapılacak etkinlikler, kültür-sanat programları ve konserler hakkında bilgi verdi.

Sayıner, festivalde, Ferhat Göçer, Arif Edizer, Şermin Sekizler, Lütfiye Özipek, Sertaç Gönültaş, Herem ve çeşitli koroların konserlerinin yanı sıra çocuk gecesi, pandomim gösterisi, çocuk defilesi, Aytotoro Tava Yemeği Yarışması, Karadenizliler gecesi, karikatürcüler buluşması, Orkun Bozkurt kitap imza etkinliği, Yiğitcan Hekimoğlu söyleşisi ve Enginar Dolması film gösterimi olacağını söyledi.

Toplantı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Dörter Construction direktörü Nihat Dörter arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile sona erdi.

