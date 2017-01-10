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06 Ocak 2017 Cuma 16:25

10 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

10 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ
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YARIN YAPILMASI GEREKEN 10 ERCAN- İSTANBUL-ERCAN VE ERCAN- GAZİANTEP-ERCAN SEFERİ İPTAL EDİLDİ

 Türkiye’de etkili olan kötü hava koşulları, yarın 3 hava yolu şirketinin Ercan Havalimanı ile İstanbul ve Gaziantep arasına yapılacak 10 seferinin iptal edilmesine neden oldu.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, kötü hava koşulları nedeniyle yarın Ercan-İstanbul-Ercan ve Ercan-Gaziantep-Ercan arasında yapılacak toplam 10 uçak seferinin iptal edildiğini açıkladı.

Sofi, seferlerini iptal eden uçak şirketlerini “Türk Hava Yolları (THY), “Pegasus”, “Atlas Jet” olarak duyurdu.

Mustafa Sofi, Türk Ajansı Kıbrıs(TAK) muhabirine verdiği bilgide, THY’nin “962”, “963”,”968” ve “969” sefer numaralı uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

Sofi, Pegasus’un yarın Ercan-Sabiha Gökçen ve Sabiha Gökçen-Ercan seferlerini yapmayacağını kaydetti.

Sofi, Atlat Jet’in yarın için Ercan-İstanbul- Ercan- Gaziantep uçuşlarını gidiş-dönüş şeklinde iptal ettiğini söyledi.

Mustafa Sofi, şu anda 10 seferin iptal edildiğini ancak olumsuz hava koşullarına bağlı olarak bu sayının artabileceğini de belirtti.

 
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