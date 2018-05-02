10. Özel Atletizm Oyunları yarın başlıyor

Özel gereksinimli öğrencilerin sağlık ve kondisyonlarının geliştirilmesi, oyun becerilerinin artırılmasının yanı sıra davranış problemlerinin azalması, özgüven ve olumlu benlik kavramlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen Özel Atletizm Oyunları’nın 10’uncusu yarın başlıyor.



İlköğretim Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek oyunlara Türkiye ve İngiltere’den de özel sporcular katılacak.



Yarışmalar 09.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen Özel Atletizm Oyunlarına KKTC 10. kez ev sahipliği yapıyor.



2009 yılında başlayan Özel Atletizm Oyunları, 2011 yılından sonra Türkiye ve İngiltere’nin de katılımıyla uluslararası nitelik kazandı. 2013 yılından itibaren Azerbaycanlı sporcular da oyunlarda yer almaya başladı.



Özel Atletizm Oyunları’nda 6-18 yaş arası özel sporcular yarışırken, son iki yıldır 18 yaş üstü özel sporcular da katılıyor.



Oyunlara katılacak okullar şunlar:

“İngiltere West Lea School, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Girne 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi, Güneşköy 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi, İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), Algım Özel Eğitim Merkezi, Elita Özel Eğitim Merkezi”

