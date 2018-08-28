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10. Ozanköy Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

10. Ozanköy Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

28 Ağustos 2018 Salı 14:49
10. Ozanköy Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 10. Ozanköy Pekmez Festivali, Cuma günü başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2 Eylül Pazar günü sona erecek olan festival, bölgenin turistik tanıtımına, harnup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Festival boyunca pekmez yapımı sergilenecek.

10. Ozanköy Pekmez Festivali ile ilgili Girne Sanat Galerisi’nde basın toplantısı düzenlendi.

GÜNGÖRDÜ

Toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, üretimin ülkenin geleceği açısından ciddi önem taşıdığını belirtti ve festivalin bu yıl temasının yerli üretime destek vermek, teşvik etmek ve yerli ürünleri kullanmak olduğunu ifade etti.

UZUN

Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, trafik sıkışıklığı nedeniyle festivalin bu yıl köy meydanından köyün batı tarafından olan girişine alındığını, uygulamanın deneme amaçlı olduğunu dile getirdi.

ATEŞ

Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş ise, zor günlerden geçilen bu günlerde festivalin halka moral vereceğini söyledi.

YANAROĞLU

Festival komitesi üyelerinden Sevgül Yanaroğlu, festivalin yapılmaya başlanmasıyla pekmez üretiminin 10 yıldan beridir artmaya başladığını; harnuptan; şıra, pekmez ve un yapıldığını ve sağlıklı olan bu ürünlerin güvenle tüketilebileceğini kaydetti.
 

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te  ’Şair Osman Türkay’’ın  hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da  yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek.

1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak.

2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

Son Güncelleme: 28.08.2018 18:40
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