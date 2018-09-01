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10. Ozanköy Pekmez Festivali başladı

10. Ozanköy Pekmez Festivali başladı

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:10
10. Ozanköy Pekmez Festivali başladı

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİN YER ALDIĞI FESTİVAL YARIN SONA ERECEK
 

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 10. Ozanköy Pekmez Festivali başladı.


 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin açılış törenine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne milletvekilleri Ünal Üstel ve Özdemir Berova, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şıra içimiyle başlayan festival in ilk gününde Hot Club of Cyprus konseri, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Osman Türkay’ın hayatı ve şiirleriyle ilgili sunum yer aldı ardından Hikmet Kurtarıcığulları konser verdi.



Yarın sona erecek festival, bu yıl köy meydanı yerine Dr Fazıl Küçük Caddesi’nde düzenleniyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü festivalin açılışında yaptığı konuşmada, harnup ve pekmezin sağlığa faydalarından ve ekonomik öneminden bahsederek, Kıbrıs’ın harnupun düzenli olarak ekimi ve hasadının yapıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyledi.

Güngördü, ülke genelinde geçen yıl 150 bin harnup ağacından 2 bin 209 ton ürün alındığını ve 541 bin ABD Doları gelir elde edildiğini dile getirdi. Güngördü, harnupun; tekstil, kağıt ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığını ifade ederek, üretmenin önemine dikkat çekti.

Ozanköy’ün, Nobel Ödülü’ne iki kez aday gösterilen Osman Türkay’ın yetiştiği yer olduğuna da işaret eden Güngördü, “Osman Türkay 3 Boyutlu Anıt Projesi”nin belediye tarafından tamamlandığını ve kitaplarının basıldığını kaydetti.

FESTİVALDE NELER VAR

Festivalde bu akşam saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’de Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’de Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek, 21:15’de ise Grup Baria konseri yapılacak.

Festivalde yarın saat 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin Sağlığımıza Faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 15:33
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