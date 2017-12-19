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10 AYDIR MÜCADELE EDIYOR

10 AYDIR MÜCADELE EDIYOR

19 Aralık 2017 Salı 08:41
10 AYDIR MÜCADELE EDIYOR
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Lösemi, teşhisi konulduktan sonra tedavisi için Ankara'ya giden Halime Gezer, Gazi Üniversitesi'ndeki 8 aylık tedavi sürecinin ardından ülkeye döndü.

Küçük Halime, 8 Kasım 2017 tarihinden beri de Lefkoşa*da Onkoloji Merkezi'nde tedavi görüyor.

BELKİ DE SİZSİNİZ: Anne Münevver Gezer, Halime'ye lösemi teşhisi konulduğu andan iti baren biricik kızının yanından bir an olsun ayrılmadı. Kızının moralini yüksek tutmak için aylardır elinden geleni ardına koymayan çaresiz anne vatandaşlara "Kızımın hayatını kurtaracak kişi belki de sizsiniz" dedi 
UMUTLA BEKLIYOR: Halime Gezer için aile ve dünya taramasında uygun donör henüz bu-lunamadı. Küçük Halime hastalığının ne olduğunu ve ilik nakline ihtiyacı olduğunu biliyor. Şuana kadar uygun donör bulanamamış olsa da Halime umutla bekliyor 

Mağusa Maraş bölgesinde ikamet eden Süleyman-Münevver Gezer çiftinin biricik çocukları Halime Gezer. 10 aydır kanser ile mücadele ediyor. Mart ayında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinde Lösemi teşhisi konuşan Halime Gezer, Ankara Gazi Üniversitesi'nde 8 ay kanser tedavisi gördü. Kasım ayından beri de Lefkoşa'da Onkoloji Merkezi'nde tedavi gören küçük kız, hastalığının ne ol-duğunu da iyileşmesi için ilik nakline ihtiyacı olduğunu da biliyor. Küçük Halime. sağlığına bir an önce kavuşmak için umutla uygun donör bekliyor. 
Uygun donör henüz bulunamadı Halime Gezer'in mümkün olan en kısa zamanda 
ilik nakli olması gerekiyor. Küçük Halime için başta ailesi ve aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri ve birçok duyarlı vatandaş seferber oldu. Ancak aile içi ve dünya taramasında Halime için uygun donör henüz bulunamadı. Ailesi, biricik kızları Halime ve kanser hastası olup da ilik nakline ihtiyacı olan tüm çocuklar için duyarlı vatandaşlara bağışta bulunmaları çağrısı yaptı. 
Aile perişan Anne Münevver Gezer, Halime'ye lösemi teşhisi konulduğu andan itibaren biricik kızının yanından bir an olsun ayrılmadı. Kızının moralini yüksek tutmak için aylardır elinden gele-ni ardına koymayan çaresiz anne vatandaşlara "Kızımın 
hayatını kurtaracak kişi belki de sizsiniz" diyerek bağışta bulunmaları yönünde çağrı yaptı. Baba Süleyman Gezer. Gazimağusa Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyor. Süleyman Gezer, her gün mesai bitiminde Mağusa dan Lefkoşa'ya giderek hekirnlerin müsaade ettiği süre kadar kızı ile vakit geçiriyor. Küçük Halime'nin hayatta kalabilmesi için çalmadık kapı bırakmayan baba Süleyman Gezer, duyarlı vatandaşlara bağış yapmaları için çağrıda bulunuyor. 
Kampanyalardan da sonuç çıkmadı Halime Gezer için Avusturaya'da bağış kampanyası düzenlendi. Kampanyaya ilgi duyan kişiler arasında da uygun donör bulunamadı. Baba Süleyman Gezer. bağışta bulunmak isteyen vatandaşların hafta içi her gün sabah 08.30- 16.30 saatleri arasında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfrna giderek donör başvurusunda bulunabileceğini kaydetti. Donör uygunluğu testinin ağız dokusundan örnek alınarak yapıldığını söyleyen Süleyman Gezer. döner olacak kişinin 18-45 yaş arasında ve KKTC yurttaşı olması gerektiğini de sözlerine ekledi. 
 

Duygu ALAN 

Anahtar Kelimeler:
Halime GazerLösemiAnkara Gazi Üniversitesi
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