10 Aralık 2014 Çarşamba Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde Başbakanlık, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Hukuk Dairesi bütçeleri görüşülecek. (10.00)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Mormenekşe Kadınlar Birliği'ni kabul edecek. (11.00)

İnsan Hakları Derneği tarafından “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla Lefkoşa AKM’de, “İnsan Hakları ve Kıbrıs Sorununda Uluslararası Hukuk, BM Güvenlik Konseyi’ne Rağmen, KKTC’nin Varlığını Tanımaktadır” konulu konferans düzenlenecek. (11.00)

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber K.T Diyabet Derneği heyetini kabul edecek. (12.00)

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