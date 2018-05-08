ÇALIŞMA BAKANLIĞI “YÜREKLERE DOKUN ALKIŞ-LA” SLOGANIYLA GİRNE’DE ETKİNLİK DÜZENLİYOR

11 MAYIS’TAKİ ETKİNLİKTE ENGELLİ GENÇLER GÖSTERİ SUNACAK, ÖZİPEK VE FAYDEE SAHNE ALACAK

ÇELER: “HALKIMIZI ÜCRETSİZ OLACAK BU ETKİNLİK VE KONSERDE GÖRMEK İSTİYORUZ”



:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında “Yüreklere Dokun Alkış-La” sloganıyla etkinlik düzenliyor.

Bakanlığa bağlı Gazimağusa, Girne ve Güneşköyengelli rehabilitasyon merkezlerinden gençlerin gösteri de sunacağı, Kıbrıslı Sanatçı Lütfiye Özipek ile Avustralyalı sanatçıFaydee’nin konser vereceği etkinlik, 11 Mayıs Cuma akşamı Girne Amfi Tiyatro’da olacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gençlere halk dansları gösterisinde eşlik edecek.Gençlerin oymacılık ve seramikle ilgili çalışmaları da Girne Amfi Tiyatro’da sergilenecek.

Vakıflar İdaresi, Girne Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlik kapsamında bugün Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Kıbrıslı Sanatçı Lütfiye Özipek katıldı.Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nden gençler,eğitimciler ve çalışanlar da basın toplantısını izledi.

ÇELER

İlk sözü alan Çeler, “Bu etkinlik, doğru eğitimve istihdam olanağıverildiğinde özel gereksinimli bireylerin neler başarabileceklerini göstereceği bir etkinlik olacak” dedi.

Dünyada yüzde 15 civarında özel gereksinimli birey olduğunun varsayıldığını belirten Bakan Zeki Çeler, bu bireylerin hem kendi hayatlarını devam ettirebilmesinin, hem de sosyokültürel alanlarda yer alabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın özel istihdam projelerine de dikkat çekerek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteği, toplumun da katkısıyla bu gençleri ileriye götürmek istediklerini belirtti.

Çeler, “Bu arkadaşlarımızın en sevdiği şey çalışmalarını topluma sunarken alkışlanmaktır. O nedenle etkinliğimizi ‘Yüreklere Dokun Alkış-La’ sloganıyla düzenliyoruz. Halkı ücretsiz olacak bu etkinlik ve konserde görmek istiyoruz” dedi.

Çeler, Engelliler Haftası boyunca bakanlık nezdinde etkinlikler yapılacağını, bunların yine bakanlık aracılığıyla duyurulacağını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, basın toplantısındaki kısa konuşmasında “Bakanlıklarla belediyelerin bu ve buna benzer güzel etkinlikleri birlikte organize edebilmesi önemli” vurgusunda bulundu.

Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasının, yıl içinde ürettiklerini paylaşmasının önemli olduğunu, bunun altını çizmek üzere böyle bir etkinlikte yer aldıklarını belirten Güngördü, Zeki Çeler’in Girne milletvekili olarak belediyeyle işbirliği yapmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Güngördü, “Lütfiye Özipek’le işbirliğine gidilmesi ayrıca bir gurur vesilesi” diyerek, halkı, etkinlik ve konsere katılmaya davet etti.

ÖZİPEK

Kıbrıslı Sanatçı Lütfiye Özipek, “Böyle bir gecede yer alabilmek benim için büyük onur. Bu tip organizasyonların daha sık olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Daha sonra gençler, Çeler, Başkurt, Güngördü ve Özipek’in yanına gelerek, halka “etkinliğe katılın” çağrısı yaptı, basın toplantısı alkışlarla tamamladı.











