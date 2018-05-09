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10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası...

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Federasyon’a bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Türk İşitme- Konuşma Engelliler Derneği 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası...

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Federasyon’a bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Türk İşitme- Konuşma Engelliler Derneği 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:12
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası...

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Federasyon’a bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Türk İşitme- Konuşma Engelliler Derneği 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Federasyon Yönetim Kurulu bir heyetle yarın saat 09:20’de Atatürk Anıtı’na, saat 09.40’ta Dr. Fazıl Küçük anıt kabrine, saat 10.10’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt kabrine çelenk koyup saygı duruşunda bulunacak.

Yarın ayrıca saat 10:30’da Engelliler Federasyonu, Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay’daki merkez binanın 1. katında bulunan Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda basın toplantısı düzenlenecek.

11 Mayıs Görme Engelliler Günü, 12 Mayıs İşitme – Konuşma Engelliler Günü, 13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü, 14 Mayıs Zihinsel Engelliler Günü, 15 Mayıs Ruhsal Engelliler Günü ve 16 Mayıs genel kapanış günü de dâhil hafta boyunca Federasyon ve dernek başkanları çeşitli program ve etkinliklere katılacak. Devlet ve hükümet yetkililerine de ziyaretler gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, hafta boyunca engellilerin çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları dile getirilip, devlet ve hükümet yetkililerinin dikkatlerini çekeceklerini kaydetti.

Yücetürk, hafta boyunca engellilerin genel sorunlarını içeren 14 maddelik genel istem paketinin, tüm ilgili mercilere iletileceğini ifade etti.

Yücetürk, başta özel eğitim, istihdam, Engelsiz Yaşam Evi inşaatının süratle tamamlanıp hizmete açılması ve Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasasıyla ilgili, tüzüklerin tadil edilmesi konularının ağırlıklı olarak gündemde yer alacağını bildirdi.
 

Son Güncelleme: 09.05.2018 17:13
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