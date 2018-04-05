1 Yıl Hapis Yatacak

Karakuzu’ya 1 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kendisine emanet edilen çantadan 5 bin dolar çalan sanık Emrah Karakuzu aleyhindeki karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. Mahkeme heyeti “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan yargılanan Karakuzu, oy birliği ile alınan kararla 1 yıl hapse mahkûm ederken sanığın kaçak olarak çalıştığı işletme aleyhine de soruşturma başlatılması yönünde direktif verdi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile aldığı kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Şağer olayın Şubat ayında Girne’de bir mağazada meydana geldiğini anımsattı. Temay Sağer, Karakuzu’nun ülkeye 4 yıl önce giriş yaptığını çalışma izni ile kaldığını işinden ayrılınca ülkeye turist vizesi ile yeniden giriş yaptığını söyledi. Sanık Emrah Karakuzu’nun kız arkadaşının kendisine emanet ettiği çantadan para çaldığının altını çizen Sağer, “Emanetçi tarafından sirkat” suçunun yüz kızartıcı bir suç olduğunu ve 7 yıla kadar hapislik cezası olduğuna vurgu yaptı. Yargıç Sağer, kararda dikkat çekici en önemli hususun sanığın kız arkadaşına karşı bir suç işlediğine dikkati çekti.

Karakuzu’nun çaldığı para miktarının külliyetli bir miktar olduğunu ve kız arkadaşının güven ve sevgisini kötüye kullandığını ve bu olgunun kararda ağırlaştırıcı etken olduğuna dikkati çeken Sağer, Karakuzu’nun kız arkadaşının güvenini hiçe saydığını belirtti. Yargıç Temay Sağer sanığı işlemiş olduğu “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan yargılanan Karakuzu, oy birliği ile alınan kararla 1yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, ayrıca kararda başka bir önemli hususa daha dikkati çekti. Sağer, ülkede yabancı uyruklu kişilerin izinsiz olarak çalıştırılmasının suç teşkil ettiğinin altını çizerek mahkemenin bu duruma göz yummayacağını ifade etti.

Bir işverenin saptanan asgari ücret altında para vermesinin hapislik ve para cezası olduğuna dikkati çeken Sağer, Emrah Karakuzu’nun çalıştığı çorbacı hakkında ‘Derhal’ soruşturma başlatılmasına emir verdi.