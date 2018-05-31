1 TL'ye Lounge hizmeti

ALBANK PREMIER KREDİ KARTI İLE ERCAN VE ATATÜRK HAVALİMANLARINDA AYRICALIK

Albank Premier Kredi Kart sahipleri ve ek kart kullanıcıları yurt dışı seyahatlerinde sadece 1 TL ödeyerek Lounge hizmetinden yararlanmaya başladı.

Artık Albank Premier Kredi Kartı sahipleri, Ercan Havalimanı’nda bulunan Bosphore Lounge ve Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan HSBC Premier Lounge’da uçuş öncesi keyifli vakit geçirebiliyor.

Albank Pazarlama Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; ALBANK Premier Kredi Kartı müşterilerinin aylık kullanım kısıtı olmadan yıllık toplamda 12 defa Lounge hizmetinden yararlanabileceği belirtildi.

Lounge kullanım koşullarına ilişkin detaylı bilgiye “albank.com.tr” adresinden ulaşılabileceğini belirten Albank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can; ALBANK’ın bireysel bankacılığın lokomotif ürünü olan Kredi Kartları’nda çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ifade etti.

31.12.2017 verilerine göre, KKTC‘de faaliyet gösteren Bankalar arasında Kredi Kartları’nda bakiye olarak 2. sırada yerini alan ALBANK, hacimsel ve adetsel bazda hızla büyümeye devam ederken, müşterilerine farklı avantajlar sunmayı da öncelikli hedefleri arasına koydu.

KKTC genelinde 9,500’ün üzerinde POS cihazından taksitli alışveriş imkanı ve 100’ün üzerinde ATM’den vermekte olduğu Bankacılık Hizmetlerini Cardplus markasıyla yaptığı iş ortaklığı ile müşterilerine sunuyor.

Cardplus üyesi olmayan tüm iş yerlerinden yapılan alışverişlerden de puan kazanma ve kazanılan puanları, alışveriş, uçak bileti, otel konaklama ücretlerinde avantajlı bir şekilde kullanma imkanı da ALBANK’ın kart hizmetleri arasında yer almaktadır.