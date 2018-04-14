1 TL'LİK UÇAK BİLETİNE 159 TL VERGİ

Ercan Havaalanı’nın T&T Havalimanı İşletmelerine verilmesi ardından havaalanı işletmecisinin hem havayolu şirketleri hem de vatandaştan aldığı vergiler, bilet ücretlerine fazlaca yansıyor.

İlgili yasa kapsamında; 1 TL’ye Ercan-İstanbul-Ercan uçuşu alan bir vatandaş, Ercan’dan çıkış için 15 Euro Ercan Havaalanı’na hizmet bedeli, 5 TL Değirmenlik Belediyesi’ne katkı payı veriyor. 1 TL’ye bilet alınması halinde bile vergilerle bilet fiyatı 159.2 TL’yi aşıyor.

Dövizdeki dalgalanmalar uçak bileti fiyatlarını da etkilerken, liman vergilerinin Euro’ya endeksli olması fiyatları daha yukarıya çıkarıyor.

Ercan Havaalanı’nın T&T Havalimanı İşletmelerine verilmesi ardından havaalanı işletmecisinin hem havayolu şirketleri hem de vatandaştan aldığı vergiler, bilet ücretlerine fazlaca yansıyor.

Bugün 1 TL’ye bilet alınsa dahi uçak bileti fiyatı vergilerle birlikte 159.2 TL’yi aşıyor.

1 TL’ye bilet 159.2 TL’yi aşıyor

1 TL’ye bilet alınması halinde bile vergilerle bilet fiyatı 159.2 TL’yi aşıyor.

Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası kapsamında; 1 TL’ye Ercan-İstanbul-Ercan uçuşu alan bir vatandaş, Ercan’dan çıkış için 15 Euro Ercan Havaalanı’na hizmet bedeli, 5 TL Değirmenlik Belediyesi’ne katkı payı veriyor. İstanbul’dan Ercan Havaalanı uçuşunda ise 15 Euro İstanbul’daki havaalanı işletmecisine vergi ödeyen vatandaşın 1 TL’lik bileti böylece 159.2 TL’ye ulaşıyor.

Fiyatlar uçuyor

Yenidüzen, vergisi Euro’ya endeksli olan uçak biletleri fiyatlarını araştırdı, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul, Ankara, Antalya ve Londra’ya 3 günlük gidiş-geliş uçak bileti fiyatları dudak uçuklattı.

Türk Hava Yolları, Atlasglobal ve Pegasus Havayolları’ndan Türkiye’ye gidecek olanlar 275 TL ila 4000 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak. Londra’ya gidecek yolcular ise en az 2092 TL ödeyerek yolculuk yapabilecek.

Kıbrıs’ın güneyinden Larnaka’dan Londra’ya direk uçmak isteyenler ise ortalama en düşük 1567 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

İstanbul biletleri ateş pahası

İstanbul’a 3 günlük ziyaret için ödenmesi gereken bilet fiyatı cep yakar cinsten.

Türk Hava Yolları ile 13 Nisan Cuma günü İstanbul Atatürk Havaalanı’na gidiş, 15 Nisan Pazar günü dönüş yapmak isteyen yolcular, 486 TL ila 1882 TL arasında değişen miktarları ödeyecek.

Aynı tarihlerde Atlasglobal ile yolculuk yapmak isteyenler için fiyatlar 526 TL ila 954 TL arasında değişecek.

Pegasus Havayolları ile İstanbul Sabiha Gökçen’e uçmak isteyenler ise 275 TL ila 4 bin 338 TL arasında değişen fiyatları ödemek zorunda kalacak.

Ankara biletleri de uçtu

Yolcuların çoğunlukla gidip geldiği şehirlerarasında yer alan Ankara için de bilet fiyatları dikkat çekiyor. 13 Nisan- 15 Nisan tarihleri arasında Ankara’ya yolculuk yapmak isteyenler 255 TL ila 4000 TL arasında değişim gösteren ücretler ödemesi gerekiyor.

Türk Hava Yolları ile yolculuk yapmak isteyenler için bilet fiyatları 350 TL’den başlayarak 4000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Pegasus Hava Yolları ile uçuş yapacak olan yolcular için fiyatlar 255 TL ile 1571 TL arasında değişiyor.

Atlasglobal ile Ankara’ya uçuşlar aktarmalı olarak 1039 TL’den başlıyor.

Antalya biletleri de pahalı!

En fazla tercih edilen şehirlerarasında yer alan Antalya için de uçak bileti fiyatları oldukça yüksek.

13 Nisan- 15 Nisan tarihlerinde Antalya’ya seyahat etmek isteyen yolcular için ortalama 335 TL ila 2768 TL arasında değişen fiyatlar ödenmek zorunda. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları’nın gerçekleştirdiği Antalya uçuşları cep yakıyor.

Antalya’ya Pegasus üzerinden uçak isteyenler 335 TL ila 1715 TL ödemesi gerekirken, THY ile uçmak isteyenler 758 TL ila 3623 TL’yi gözden çıkaracak.

Londra’ya uçmak cep yakıyor!

Yalnızca Türkiye’ye gitmek değil, Londra uçak biletleri de ateş pahası…

Atlasglobal, Pegasus Havayolları ve Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşları incelendiğinde bilet fiyatlarının 2092 TL ile 19645 TL arasında değiştiği görülüyor.

13 Nisan- 15 Nisan tarihli 3 günlük gidiş-dönüş uçak biletleri için yurttaşın cebinden çıkacak para dudak uçuklatıyor.

Yurttaşlar, Pegasus Havayolları ile 13 Nisan tarihinde Ercan çıkışlı aktarmalı Londra uçuşu için 2092 TL ila 6129 TL arasında değişen fiyatları ödemek zorunda kalacak.

Aynı tarihlerde Atlasglobal Havayollarıyla uçacak olan yurttaşlar en düşük bilet 3057 TL en pahalı olarak da 8010 TL’den uçabilecek.

Türk Hava Yolları’nda söz konusu tarihler için ödenecek en düşük fiyat 4880 TL’den başlıyor.

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinden Larnaka’dan Londra’ya direk uçmak isteyenler ise ortalama en düşük 1567 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Kaynak: Yenidüzen