1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de Törenlerle Kutlandı!



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’yle birlikte Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önündeki tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı, ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra Gazimağusa Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan Deniz Üsteğmen Bayram Toprak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Üsteğmen Bayram Toprak, denizcilik ve kabotaj hakkının elde edilmesinin ulusal egemenlik ve milli menfaatler açısından öneminin tartışılamaz olduğunu ve Türk denizciliğine kazandırdığı faydalarının büyük olduğunu belirtti.

Deniz Üsteğmen Toprak, Kıbrıs Türk denizciliğinin de 1974 sonrasında tüm ambargolara rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

KKTC'nin deniz ticaret filosunun ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu belirten Üsteğmen Toprak, ülkenin deniz taşımacılığı ve deniz hizmetleriyle ekonomisini daha güçlü bir yapıya ulaştıracağına olan inancını dile getirdi.

Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alan tören, anıta çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Beytullah Bilge yaptı.

Bilge, Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Şavaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu söyledi.

Barış Harekatıyla başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin, 44 yıllık sürede ambargo ve engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Deniz Üsteğmen Bilge, KKTC’nin mütevazi ama ülkesine birçok hizmet yapan deniz ticaret filosunun ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin deniz ticareti, deniz taşımacılığı, liman hizmetleri ve yat turizm işletmeciliğiyle ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını belirten Üsteğmen Bilge, “Ümidimiz KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosuyla modern ve işlek limanlarıyla ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen tersaneleriyle daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır” dedi.

Deniz Üsteğmen Bilge, Türk denizcilerinin, kıyılarda Türk ulusunun haklarını korumaktan, uluslararası denizlerde, limanlarda Türk ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan, ekonomi, sanayii ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu da belirtti.

Tören Oğuz Veli Ortaokulu öğrencisi Ali Abat’ın “1 Temmuz Denizcilik Bayramı” adlı şiiri okumasıyla sona erdi.

