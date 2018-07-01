banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kundaklama
GAZİMAĞUSA'DA KUNDAKLAMA
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de Törenlerle Kutlandı!

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’yle birlikte Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de Törenlerle Kutlandı!

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’yle birlikte Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:54
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa ve Girne’de Törenlerle Kutlandı!


 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’yle birlikte Gazimağusa ve Girne’de düzenlenen törenlerle kutlandı.
Gazimağusa Zafer Anıtı önündeki tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı, ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Daha sonra Gazimağusa Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan Deniz Üsteğmen Bayram Toprak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.
Üsteğmen Bayram Toprak, denizcilik ve kabotaj hakkının elde edilmesinin ulusal egemenlik ve milli menfaatler açısından öneminin tartışılamaz olduğunu ve Türk denizciliğine kazandırdığı faydalarının büyük olduğunu belirtti.
Deniz Üsteğmen Toprak, Kıbrıs Türk denizciliğinin de 1974 sonrasında tüm ambargolara rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.
KKTC'nin deniz ticaret filosunun ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu belirten Üsteğmen Toprak, ülkenin deniz taşımacılığı ve deniz hizmetleriyle ekonomisini daha güçlü bir yapıya ulaştıracağına olan inancını dile getirdi.
Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alan tören, anıta çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.
Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Beytullah Bilge yaptı.
Bilge, Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Şavaşı’nın denizlerde kazanılan zaferi olduğunu söyledi.
Barış Harekatıyla başlayan Kıbrıs Türk denizciliğinin, 44 yıllık sürede ambargo ve engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Deniz Üsteğmen Bilge, KKTC’nin mütevazi ama ülkesine birçok hizmet yapan deniz ticaret filosunun ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.
KKTC’nin deniz ticareti, deniz taşımacılığı, liman hizmetleri ve yat turizm işletmeciliğiyle ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını belirten Üsteğmen Bilge, “Ümidimiz KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosuyla modern ve işlek limanlarıyla ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen tersaneleriyle daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır” dedi.
Deniz Üsteğmen Bilge, Türk denizcilerinin, kıyılarda Türk ulusunun haklarını korumaktan, uluslararası denizlerde, limanlarda Türk ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan, ekonomi, sanayii ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu da belirtti.
Tören Oğuz Veli Ortaokulu öğrencisi Ali Abat’ın “1 Temmuz Denizcilik Bayramı” adlı şiiri okumasıyla sona erdi.
 

banner288
Son Güncelleme: 01.07.2018 14:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsız kameraya yakalandı
Hırsız kameraya yakalandı
Folk-der 18. Kültür Sanat Günleri Yarın Başlıyor
Folk-der 18. Kültür Sanat Günleri Yarın Başlıyor
Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi İçin Adımlar Atılmaya Başlandı
Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi İçin Adımlar Atılmaya Başlandı
Girne’de Bir Kişi Yasadışı Kumar Oynatan Bazı Sitelere Finans Sağladığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Girne’de Bir Kişi Yasadışı Kumar Oynatan Bazı Sitelere Finans Sağladığı Gerekçesiyle Tutuklandı
“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenleniyor
“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenleniyor
YKS Sınavı 2. bölümü bugün
YKS Sınavı 2. bölümü bugün
Polis örgütünün 54. kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı
Polis örgütünün 54. kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü
Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü
Yamaçköy'deki Yangının Sebebi Tespit Edilemedi!
Yamaçköy'deki Yangının Sebebi Tespit Edilemedi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim