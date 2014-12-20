İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri’nde 18 ile 19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen “1. Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Planlama Konferansları” tamamlandı.

“Kişisel Gelişim ve Kurumsal İletişim Becerileri”, “Kendinizin Lideri Olun” gibi konu başlıklarının ele alındığı konferanslar 4 oturumda gerçekleşti.

İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferanslar ve uygulama çalışmaları idari ve akademik personelle öğrencilere yönelik oldu.

Konferansların tamamlanmasının ardından İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya tarafından katılımcılara “Katılım Belgesi”, konuşmacılara ise plaketleri takdim edildi.