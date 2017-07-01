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09 Temmuz 2017 Pazar 19:32

1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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GİRNE ÇEVRE YOLUNDA BU GECE MEYDANA GELEN KAZADA 29 YAŞINDAKİ RAJAPOV ÖLDÜ

Girne Çevre Yolu'nda, bu gece 20.15 sıralarında meydana gelen kazada, 29 yaşındaki Azamad Rajapov öldü.

Polis Basın Subaylığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Saat 20:15 sıralarında, Girne - Alsancak Çevreyolu 7-8 km'leri arasında, Rüstem Hudayberdiyev (E-26), yönetimindeki FU 135 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Karmi kavşağına yaklaşık 300 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran bariyere çarptıktan sonra tavanı üzerinde ters dönerek sürüklenip yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak durmuştur. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu Azamad Rajapov (E-29) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Nar Murat Mammetgulyyev'in (E-26), kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Kaza sonucu araç sürücüsü ile diğer bir yolcu olan Derkarjan Charyyev (E-25) herhangi bir yara almadan kurtuldular. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."









Fotoğraflar: Özcan KOŞAN


 
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