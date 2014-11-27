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1 Ocak'ta Yürürlükte!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” üzerindeki görüşmelerini yarın tamamlıyor.

1 Ocak'ta Yürürlükte!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” üzerindeki görüşmelerini yarın tamamlıyor.

27 Kasım 2014 Perşembe 11:41
1 Ocak'ta Yürürlükte!
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EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ YARIN TAMAMLIYOR

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE 8 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

GENEL KURUL 18 ARALIK’TA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR

 Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” üzerindeki görüşmelerini yarın tamamlıyor.

Komite Başkanı Birikim Özgür’den alınan bilgiye göre, komite, 11 Kasım’da başladığı bütçe görüşmelerini, yarın Hukuk Dairesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı Bütçeleri; Gelirler Bütçesi ve Bütçenin bütününün oylanması ile tamamlayacak.

Bütçe yasa tasarısı bunun ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınacak. Genel Kurul bütçe görüşmelerine 8 Aralık pazartesi günü başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bütçe görüşmelerini 18 Aralık’ta tamamlamayı hedefliyor.

4 milyar 95 milyon TL olarak öngörülen ve 2014 yılına göre yüzde 8.4’lük artış içeren 2015 bütçesinde 386 milyon TL’lik açık öngörülürken, 2015 bütçesinin net rakamı, komite çalışmasının tamamlanmasının ardından belli olacak. 

2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda da görüşülerek kabul edilmesinin ardından 1 Ocak 2015’ten itibaren yürürlüğe girecek.

KOMİTE ÜYELERİ

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde UBP Milletvekili Ersin Tatar başkan vekili olarak; DP-UG Milletvekilleri Mustafa Arabacıoğlu ve Fikri Ataoğlu, CTP-BG Milletvekilleri Armağan Candan ve Ömer S. Kalyoncu ile UBP Milletvekili İzlem Gürçağ üyeler olarak görev yapıyor.

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