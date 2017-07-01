1 Milyonluk Soygun

1 MİLYONLUK SOYGUN



Ulusal Birlik Partisi İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu’na ait Gazimağusa’da faaliyet gösteren petrol istasyonu kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından soyuldu. İstasyonun ofis penceresini açıp içeri giren soyguncular, içinde 500 bin TL nakit para ve 500 bin TL tutarında çek yaprakları bulunan çelik kasayı alarak kaçtı. Yaşanan olay karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Güneş Güneşoğlu, soygunculara seslenerek, “Çekler işlerine yaramaz. Bir yere atsınlar alalım” dedi.Gazimağusa'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Güneşoğlu benzin istasyonu soyuldu. Polis, soygun olayının önceki gün saat 20.00 ile dün sabaha karşı saat 08.00 saat aralığında meydana geldiğini açıkladı. Soygun olayının dün saat 15.00 sıralarında fark edildiği ve o saatte polise bildirildiği öğrenildi. Soyguncuların, benzin istasyonunun doğuya bakan ofisin arka penceresinden içeri girdikleri, para kasasıyla birlikte kasada bulunan 500 bin TL nakit para ve 500 bin TL tutarında muhtelif çek yapraklarını çaldıkları belirtildi. İstasyonun ofis kısmında güvenlik kamerası olmadığı, polisin çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.Yaşanan olay karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Güneş Güneşoğlu, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını söyledi. Güneşoğlu,”Bunu yapanlar şunu bilsinler ki kasadaki çekler bir işlerine yaramaz. Bu nedenle en azından çekleri bir yere atsınlar gidip alalım” dedi. Güneşoğlu, kasadan çalınan paranın bir miktarının çocuklarının biriktirdiği tatil parası olduğunu ifade ederek, “Yaşadığımız talihsiz olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Umarım en kısa zamanda olay aydınlatılır” şeklinde konuştu.Star Kıbrıs