BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI BUGÜN GİRNE’DE ALTERNATİF TURİZM KONUSUNDA ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ

AŞIKOĞLU: “2009-2010 YILINDA KONULAN 1 MİLYON TURİST HEDEFİ 2014’TE AŞILARAK 1 MİLYON 100 BİN’E ULAŞILDI... ŞİMDİ İSE 2018’DE ÜLKEYE 50 BİN ALTERNATİF TURİST GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, 2009-2010 yılındaki 1 milyon turist hedefinin bu yıl aşılarak 1 milyon 100 bin’e ulaşıldığını söyledi.

Kaydedilen gelişmenin gelinen aşamada turizmin yaygınlaştırılması konusunda yeterli olmadığını ifade eden Aşıkoğlu, şimdi yeni bir hedef koyarak 2018 yılında alternatif turizm konusunda seyahat eden 50 bin turisti ülkeye getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı bugün Girne’de “Alternatif Turizm” konusunda çalıştay düzenledi.

Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun başkanlığında saat 09.30’da Vuni Palace Otel’de başlayan ve bisiklet, su sporları, dalış, gözlem, paragliding, atıcılık, el sanatları, golf, safari ve sörf gibi özel ilgi turizmi ile ilgilenen grupların katıldığı toplantıda, grupların sorunları, vizyon ve misyon konuları ele alındı.

AÇIKOĞLU: “ORTA VE UZUN VADEDE FORMASYON OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, üzerinde çalıştıkları turizm stratejik planında, özellikle 2012 yılında turizm master planı yapıldıktan sonra orta ve uzun vadede bir formasyon oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, bugünkü toplantının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Alternatif turizm modelleri konusunda altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Aşıkoğlu, yürüyüş, bisiklet, su altı gibi dallarda altyapıyı tamamladıktan sonra hedefler koyacaklarını anlattı.

HEDEF 50 BİN ALTERNATİF TURİST

Bakanlığın hedefinin; 2018 yılında ülkeye alternatif turizm amacıyla seyahat eden 50 bin turisti getirme olduğunu belirten Şahap Aşıkoğlu, bunun için ciddi bir stratejik plan hazırlamak gerektiğini vurguladı.

2009 -2010 yıllarında konulan ‘1 milyon turist’ hedefinin bu yıl aşıldığını ve 1 milyon 100 bin’e ulaşıldığını ifade eden Şahap Aşıkoğlu, kaydedilen gelişmeye rağmen bu durumun turizmin yaygınlaştırılması konusunda yeterli olmadığını söyledi.

Müsteşar Şahap Aşıkoğlu, bugün sektör temsilcileriyle gerçekleştirdikleri çalıştayda 2018 yılında 50 bin dolayında alternatif turisti ülkeye nasıl getirilebileceğini tartışacaklarını kaydetti.

Bugün tamamlanacak çalıştayın, önümüzdeki hafta da tekrarlanması planlanıyor.