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28 Şubat 2017 Salı 06:42

1 milyon 600 bin TL kefaletle serbest kaldı

Girne-Değirmenlik anayolundaki kazada Mohammed Sazzad Hossain’in ölümüne neden olmaktan tutuklanan 72 yaşındaki Neil Harvey Silbery ağır teminatla serbest kaldı

1 milyon 600 bin TL kefaletle serbest kaldı
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 Girne-Değirmenlik anayolunun Çatalköy-Cornaro kavşağında Cuma günü meydana gelen trafik kazasının ardından tutuklanan Neil Harvey Silbery tutukluluk süresinin dolması ile dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle, tutukluluk süresini hastanede gözetim altında geçiren Silbery’in 20 yıldan bu yana ailesi ile birlikte KKTC’de yaşadığı öğrenildi.

Silbery’in avukatı Mustafa Şener, müvekkilinin ayrıca Girne’de bir otelin ortağı olduğunu,  at çiftliği çalıştırdığını belirterek ciddi sağlık sorunları olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak bir milyon şahsi kefalet imza etmesine karar verdi. Mesutoğlu, ayrıca zanlının iki yüz bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 200’er bin TL kefaletle serbest bırakılmasına emir verdi.

 

3 görgü tanığı ifade verdi

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Recep Arabulucu mahkemede verdiği ifadesinde kazanın Girne- Değirmenlik anayolunun 5-6’ıncı kilometreleri arasında gerçekleştiğini anımsatarak zanlı Neil Harvey Silbery’nin Girne istikametine doğru gittiği sırada yolun sağına geçmesi nedeni ile kazanın meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğini belirten Arabulucu, alınan tutukluluk süresinde 3 görgü tanığının ifadesine başvurduklarını kaydetti.

 

Hossain’in ölüm sebebi belirlendi

Polis çavuşu Recep Arabulucu mahkemedeki ifadesinde Mohammed Sazzad Hossain’in otopsi sonucunu da açıkladı. Arabulucu Hossain’in trafik kazasına bağlı olarak çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Arabulucu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek yargı gününe kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

 

Mesutoğlu: Trafik kazaları kamuda ciddi endişe yaratan suçlardır

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılandığı suçun kamuda endişe yaratan ve günden güne artış gösteren suçlar olduğuna dikkati çekti.

Mesutoğlu ayrıca kazaların büyük acılara ve maddi kayıplara da neden olduğuna dikkati çekti.

Kaynak : HAVADİS

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