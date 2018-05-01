1 Mayıs İşçi Bayramı Binleri Lefkoşa’da Buluşturdu!

KIBRIS’IN KUZEY VE GÜNEYİNDEN SENDİKALAR " ISRARLIYIZ: ÇÖZÜM, YENİDEN BİRLEŞME, SOSYAL ADALET” ANA TEMASIYLA ORTAK ETKİNLİK DÜZENLEDİ

İKİ TOPLUMDAN SENDİKA YETKİLİLERİ ÇETİNKAYA MEYDANI’NDAN LİDERLERE DE SESLENDİ

“GUTERRES’İN AÇIKLADIĞI ÇERÇEVEYE BAĞLI KALARAK ADIM ATIN, GÖRÜŞ BİRLİKLERİNİ KORUYUN, MÜZAKERE SÜRECİNİ BAŞLATIN, YARATICI VE SAMİMİ YAKLAŞIMLA BİR ARAYA GELİN”

1 Mayıs İşçi Bayramı, Kuzey ve Güney Kıbrıs'taki bazı sendikaların organizasyonuyla bu akşam Lefkoşa'da ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’nda (Taksim Stadı) kutlandı.

PEO – DEV-İŞ - KTÖS – KTOEÖS – BES – KTAMS – KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in ortak organizasyonu olan iki toplumlu etkinlik “Israrlıyız Çözüm, Yeniden Birleşme ve Sosyal Adalet” ana temasıyla düzenlendi.

Kuzeydeki sendikalar adına 1 Mayıs konuşmasını DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek yaptı. Ortak mücadeleye birlik ve kararlılıkla devam ettiklerini, bunun mesajını Kıbrıs’ın bir ucundan diğer ucuna ve dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini, bu nedenle ortak 1 Mayıs kutlaması düzenlendiğini söyleyen Felek, Çetinkaya Sahası’ndan liderlere de seslendi.

Felek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e, “Erken zamanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da açıkladığı çerçeveye bağlı kalarak adım atın, bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak müzakere sürecini başlatın, yaratıcı ve samimi yaklaşımla bir araya gelin” çağrısı yaptı.

Görüşmelerin kesintiye uğramasını ve Kıbrıs sorununun bugün içinde bulunduğu durgunluğu “tehlikeli” diye niteleyen Felek, Kıbrıs halkının tümünün çatışma ve gerginlik politikalarından zarar gördüğünü söyledi.

Ortadoğu’da yaşananları kınadıklarını ifade eden, başta Suriye ve Filistin olmak üzere tüm halklara enternasyonalist dayanışma belirten Felek, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçiler ortak sınıfsal çıkarları için mücadelelerini ve dayanışmalarını daha da yükselterek pekiştirmek zorundadır” dedi.

BİNLER LEFKOŞA’DA BİR ARAYA GELDİ

Sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, meslek odalarının, öğrencilerin ve vatandaşların da katıldığı 1 Mayıs etkinliği Lefkoşa’da binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Girne Kapısı’nda başlayan yürüyüşe ve Çetinkaya Sahası’ndaki etkinliğe Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bazı CTP milletvekilleri, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Güney Kıbrıs'tan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL Avrupa Parlamentosu milletvekilleri diğer bazı siyasilerle çok sayıda sendikacı ve emekçi katıldı.

Vatandaşlar ara bölgede buluşmadan önce Kuzey’de Girne Kapısı’nda, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde toplandı ve Çetinkaya Sahası’na doğru kortejler halinde harekete geçti.

Kuzeyde, Girne Kapısı’nda toplanan vatandaşlar Girne Kapısı güzergahından Cumhuriyet Meclisi’ne doğru yürüdü. Şehitler Abidesi’nin olduğu çemberden geçilerek yeniden Girne Kapısı’na dönüldü, Cumhurbaşkanlığının önünden geçildi ve Çetinkaya Sahası’na ulaşıldı.

Saat 18.15 civarlarında başlayan yürüyüşte bayraklar taşındı, trompet gibi müzik aletlerinin eşliğinde sloganlar atıldı. Binlerce kişinin yürüdüğü Başkent sokakları renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşların bazıları kalabalığı balkonlarından selamladı. 7’den 70’e insanın katıldığı yürüyüşe. bebekleriyle gelenler de vardı.

“Özel Sektörün Kurtuluşu Sendika Olacak”, “Biz Seçim Yaptık Ya Özgürlük Ya Özgürlük”, “Emek Çok Sendika Yok”, “Göç Yasası’na Dur de” gibi pankartlar açıldığı yürüyüşte barış şarkıları söylendi, “Vardık Var Olacağız”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Sendikasız Çalışmak Yasaklansın”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Sol Birleş Özgürleş”, “Yaşasın Birleşik Kıbrıs” sloganları atıldı.

Pankartların başınıysa “Savaşa Hayır” ile işçilerin 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme ve 8 saat sosyal faaliyette bulunma hakkını simgeleyen “888” bayrağı çekti.

Emekçilerin birlik ve dayanışmasına, sosyal kazanımlarının korumasına, Kıbrıs’ta çözüme destek, düşük ücret politikalarına, hayat pahalılığına, özelleştirmeye, sendikasız çalıştırılmaya, yasakçı zihniyete, ayrımcılığa, kemer sıkma politikalarına, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı durma mesajları verildi.

Kuzeydeki yürüyüşü tamamlayanlar, polisin sınır kapısında aldığı önlemler ve geçiş noktasında artırılan personel sayesinde Ledra Palas’ta fazla beklemeden ara bölgeye geçti. Tedbirlere rağmen kuzeydeki geçişlerin tamamlanması yaklaşık 1 saat sürdü. Kuzeyden ara bölgeye geçen kişi sayısının bin 700’e yakın olduğu da belirtildi.

Çetinkaya Sahası’na girmeyen, Kıbrıslı Rumların da alana gelişini bekleyen kalabalığın attığı sloganlar 19.30 itibarıyla güçlendi. Kuzeyden ve güneyden katılımcılar marşlar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde sahaya birlikte girdi.

“Kapitalizme Cevap İki Toplumun Sınıf Mücadelesidir” gibi Yunanca ve Türkçe pankartların açıldığı 1 Mayıs etkinliğinde “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” gibi iki dilde sloganlar da atıldı.

Etkinlikte Kürtçe pankartlar da açıldı.

Birleşik Kıbrıs Müzik topluluğunun dinleti yaptığı iki toplumlu etkinlikte Dev-İş Başkanı Hasan Felek ile Peo Genel Sekreteri Bambis Kritsis iki dilde hazırlanan ortak açıklamayı okudu.

Konuşmasına Şikago isyanına değinerek başlayan Felek, “Fedakarlıklarıyla dünya işçi sınıfı mücadelesine örnek olan 1886 Şikago isyanının öncü kahramanlarını saygıyla anıyoruz” dedi.

Kıbrıs işçi sınıfının “sosyal güvenlik”, “günlük çalışma süresinin 8 saat olması”, “örgütlenme” gibi temel kazanımları için mücadele eden Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk işçi hareketi öncülerini de saygıyla andıklarını belirten Felek, “Dünyadaki emekçiler emperyalist müdahaleler, savaşlar, sosyal eşitsizlikler, kapitalist krizin ağır sonuçları ve haklarına saldırılarla karşı karşıya” dedi.

ORTADOĞU'DA YAŞANANLAR… “ÖLÜMLERİ, YIKIMLARI, İNSANLARI YERİNDEN EDEN MÜDAHALELERİ KINIYORUZ”

Ortadoğu’da yaşananlara da değinen Dev-İş Başkanı Hasan Felek, “Emperyalist güçlerin zengin kaynakları denetim hedefiyle bu bölgede yoğunlaştırarak sürdürdükleri ölümü, yıkımı ve binlerce insanı yerinden eden müdahalelerini kınıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇETİNKAYA SAHASI’NDAN TÜM HALKLARA DANAYIŞMA

Felek, başta Suriye ve Filistin halkları olmak üzere barış, adalet ve emekçilerin hakları için mücadele eden bütün halklara enternasyonalist dayanışma belirtti.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerin neoliberal politikaların sonuçlarını yaşayarak gördüğünü belirten Felek, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçiler ortak sınıfsal çıkarları için mücadelelerini ve dayanışmalarını daha da yükselterek pekiştirmek zorundadır” dedi.

Ekonomik ve sosyal koşulların çetin olduğuna da işaret eden Dev-İş Başkanı Felek, Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli ve acil bir talep olmaya devam ettiğini vurguladı.

Felek, “Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi mücadelesine bağlılığımızı teyit etme günüdür” dedi.

Birleşmiş Milletlerle ilgili kararlarda da belirtildiği gibi iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümüne istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ettiklerini vurgulayan Felek, “Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için iki toplum arasında anlaşmaya ulaşabilmenin yolu görüşmelerdir” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin kesintiye uğramasını ve Kıbrıs sorununun bugün içinde bulunduğu durgunluğu “tehlikeli” diye niteleyen Felek, Kıbrıs halkının tümünün çatışma ve gerginlik politikalarından zarar gördüğünü söyledi.

Felek Çetinkaya Meydanı’ndan liderlere “erken zamanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da açıkladığı çerçeveye bağlı kalarak adım atmaları, bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak müzakere sürecini başlamaları yönünde yaratıcı ve samimi yaklaşımla bir araya gelin” çağrısında bulundu.

Felek, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçileri sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye, kemer sıkma politikalarına, çalışma yaşamının düzensizleştirilmesine, özelleştirmelere ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasına karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Felek, “Ülkemiz emekçilerini Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öncü sendikacıların bize bıraktıkları çalışma yaşamına ilişkin hakları ve sosyal kazanımları savunmak için birlikte ortak sınıfsal mücadeleleri geliştirmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ortak mücadeleyi birlik ve kararlılıkla devam ettiklerini, bu mesajı Kıbrıs’ın bir ucundan diğer ucuna ve dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini, bu nedenle ortak 1 Mayıs kutlaması düzenlediklerini belirten Felek sözlerini,“Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın ortak vatan mücadelemiz, yaşasın halkların kardeşliği” diyerek tamamladı.

