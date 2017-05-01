1 Mayıs Ara Bölgede Kutlanacak

İşçi Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla bu akşam ara bölgede iki toplumlu miting düzenlenecek.Saat 19:30’da düzenlenecek ortak miting ara bölgede bulunan Çetinkaya Sahası’nda yer alacak.Ortak etkinlik öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecek.Ön mitingler akşam saat 18:00’de Kuzey’de Kuğulu Park’ta, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde yapılacak ve kortej yürüyüşleriyle ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na gidilecek.1 Mayıs ortak mitinginde, konuşmaların ardından Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne alacak.Mitinge katılmak isteyenlerin ara bölgeye geçerken Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet olarak, çalışan ve üreten kesimlerin geleceğine umutla bakmasını sağlama hedefiyle birçok alanda çalışma yürüttüklerini kaydetti.Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.Özgürgün mesajında, bahar şenliği havasında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nın toplumda dostluk ve dayanışmayı artırması, birlik ve beraberliği pekiştirmesi bakımından çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, bu günün özüne ve anlamına yaraşır bir şekilde, huzur ortamında kutlanması konusunda tüm kesimlerin sorumluluk içerisinde davranacaklarına inanç belirtti.Hükümet olarak, toplumun tüm çalışan ve üreten kesimlerinin geleceğine umutla bakmasını sağlama hedefiyle birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başbakan Özgürgün, ”Ülkemizde her kesimin daha çağdaş şartlarda bir çalışma yaşamına kavuşturulması, ülkemizin kalkınarak hızla değişen ve gelişen dünya standartlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır” dedi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, kamu kaynaklarının kişisel çıkar ve menfaat gözetmeden, yurttaşlar arasındaki eşitlik ilkesini gözeterek, etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.Siber, “Aksi tutumlar emeğin değerini önemsizleştirir, sosyal adalete ve toplumsal barışa zarar verir” dedi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı mesajı yayımladı.Siber mesajında söyle dedi:“Günümüz dünyasında geçmişten bugüne değişmeyen kural şudur: ‘Var olmak istiyorsak üretmeliyiz, üreten toplum kazanır ‘Üretmek ise emek ister. Şu bir gerçek ki, emeğin ve emekçinin değerini bilen, gelir paylaşımında hak -adalet ilkelerini gözeten, barış kültürünü, demokrasiyi özümsemiş toplumlar kaybetmez.Emek vermeden, alın teri dökmeden, üretmeden, kısacası haksızca elde edilen ve adil olmayan kazanımlar, çalışma motivasyonuna zarar verir.Kamu kaynaklarının kişisel çıkar ve menfaat gözetmeden, yurttaşlar arasındaki eşitlik ilkesini gözeterek, etkin ve verimli kullanılması önemlidir; aksi tutumlar emeğin değerini önemsizleştirir, sosyal adalete ve toplumsal barışa zarar verir.”