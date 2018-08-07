1. Lefke Kent Sempozyumu 12-14 Aralık‘ta…



1. Lefke Kent Sempozyumu’nun 12-14 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Lefke Belediyesi’nde bugün, belediyenin Citta Slow Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında sempozyumla ilgili bilgi verildi.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, basın toplantısında konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke kenti hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

“Mavi ve yeşilin karıştığı, suyun coştuğu, medeniyetlerin buluştuğu tarihi kent” dediği Lefke’nin 6000 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğuna işaret eden Kaya, yaklaşık 175 kilometre kare alanı ve 20 km deniz sahiline sahip Lefke’nin Kuzey Kıbrıs’ın 6. İlçesi olduğuna işaret etti.

Lefke’nin Kasım 2015’ten itibaren Uluslararası Cittaslow ağının da bir üyesi olduğuna dikkat çeken Kaya, bölgenin geçmişten günümüze, hayatın her alanında nasıl bir yolculuk izlediği ve bu günümüzden de yarınımıza nasıl bir yolculuk izlemesi gerektiği konularında bilimsel temelde araştırma ve fikir sahibi olan, bu anlamda katkı koyabilecek tüm üniversiteler, kurumlar, STÖ’ler ve bireylerin görüşlerinin bir araya getirilme ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Kaya, şöyle devam etti:

“Bu ihtiyaçtan yola çıkarak ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel sorunların bilimsel düzeyde ilgili kurum ve bireylerce tartışılacağı bir zemin oluşturma amacıyla 12-13-14 Aralık 2018 tarihlerinde 1. Lefke Kent Sempozyumu’nu düzenleme kararını Lefke Belediyesi olarak almış bulunmaktayız.”