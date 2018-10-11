1 Kasım’dan İtibaren Sigortalı Hastalara 50 Yeni İlaç Ve Daha Hızlı Ödeme

ÇELER: “ECZACILAR BİRLİĞİ’YLE YENİ BİR PROTOKOL İMZALIYORUZ… MAĞDURİYETLER ORTADAN KALKACAK”

Sosyal Sigortalı hastalar, 1 Kasım’dan itibaren, hem önceden sigorta kapsamında olmayan 50 farklı ilaca ulaşabilecek, hem de hastalar ve eczaneler ödemelerini Sigorta Dairesi’nden daha hızlı alabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler bugün düzenlediği basın toplantısında, Eczacılar Birliği’yle 25 yıldır devam eden iş birliğini güncellemek amacıyla yeni bir protokol imzalayacaklarını belirterek, yapılacak güncellemelerle birlikte sigortalı hastaların eczanelerden aldıkları ilaçlara 50 farklı ilaç daha ekleneceğini ve sigortalıların eczanelerden aldıkları ilaçların ücretlerinin 1 Kasım’dan itibaren daha hızlı ödeneceğini açıkladı.



Geçmişte yapılan geç ödemelerle ilgili ortaya çıkan mağduriyetleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını anlatan Çeler, “Bu teknoloji çağında daha yeni sistemleri kullanarak daha günübirlik, hızlı şekilde ödeme yapmak için gerekli çalışmayı yaptık, pilot uygulaması başarılı oldu, 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek” dedi.



Çeler, Sosyal Sigorta Dairesi’ne her ay binlerce reçete geldiğini, bunların hem daire hem eczaneler tarafından kontrol edildiğini ve bu yöntemin bu dönemde kabul edilebilir olmadığını belirtti.



Çeler, bu sistemi otomasyona çevirdiklerini yakın zamanda da Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamlamasıyla Sağlık Kurulu’ndan, hastanede olmayan ilaçların reçetelerinin otomasyonla gönderilmeye başlanmasıyla tüm ilaçların otomasyon sistemiyle alınmasının sağlanacağını kaydetti.



SEVİNÇ



Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç, mevcut sistemde sigortalıların serbest hekimlerden 4 kalem ilacını yazdırarak bunu sağlık karneleriyle eczaneden alabildiğini, kendilerinin de bunları deftere işlediğini anlatarak, “Bundan sonra hastalar reçetelerini yazdırdıktan sonra bizim kimlik numaralarını sisteme girerek online olarak reçetelerini işleyebileceğiz” dedi.



İşlemlerin artık çok daha hızlı yapılabileceğini dile getiren Sevinç, “Birinci bacakta eczacının reçeteyi kontrolü, ardından dairenin kontrolüyle geri ödemeler çok hızlı olacak mağduriyetler ortadan kalkacak” dedi.



Sevinç, sistemin artık online olacağını herhangi bir sorun yaşanırsa hastaların daireye yönlendirileceğini kaydetti.



AVSEVEN



Sosyal Sigorta Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, aslolanın sigortalıların hastanede muayene olarak ilaçlarını oradan temin etmeleri olduğunu belirterek, “Sigortalılar hastaneden temin edemedikleri ilaçları eczaneden alıyorlar ancak eczaneye ilaç bedelinin tamamını ödüyorlar ve sonradan daireye giderek başvuruyorlar. Artık bu süreç çok daha hızlı olacak” dedi.



Sigortalıların prim değişikliklerini zamanında bildirmeleri durumunda dairenin de eczanelere onay verebilmesinin kolaylaşacağını belirten Avseven, geleneksel yöntemin zaman ve emek israfı yarattığını, otomasyonla daha hızlı ve daha doğru hizmet verebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Avseven, Nisan ayından beri eczacılar birliğiyle çok yoğun çalıştıklarını ve birkaç aydır 7 pilot eczaneyle yürütülen çalışmanın çok başarılı olduğunu, bu sistemle tüm paydaşların ilaç bedellerine daha kısa sürede ulaşacağını söyledi.