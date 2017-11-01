1 İŞ YERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI!

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Restoran, 3 Unlu Mamül Satışı, 2 Kafeterya, 4 Market, 1 Off Licence, 1 Bet Ofis,1 Büfe, 1 Butik otel, 1 Oto Yıkama Yeri, 6 Berber Ve Kuaför, 1 Yurt, 3 Eğitim Merkezi

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Restoran, 3 Unlu Mamül Satışı, 2 Kafeterya, 4 Market, 1 Off Licence, 1 Bet Ofis,1 Büfe, 1 Butik otel, 1 Oto Yıkama Yeri, 6 Berber Ve Kuaför, 1 Yurt, 3 Eğitim Merkezi

Denetimlerde İstanbul Börekevi isimli iş yerinin faaliyeti gayrisıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, çevre kirliliği yaratılması ve işyerinde yatı olması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetimlerde İstanbul Börekevi isimli iş yerinin faaliyeti gayrisıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, çevre kirliliği yaratılması ve işyerinde yatı olması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetimler tüm hız devam ediyor!