Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Kasım 2017 Perşembe 10:21

1 İŞ YERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI!

Denetimler tüm hız devam ediyor!

1 İŞ YERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik rutin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 13 Kasım ile 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen rutin denetimlerde 35 iş yeri denetlendi.
Denetimlerde İstanbul Börekevi isimli iş yerinin faaliyeti gayrisıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, çevre kirliliği yaratılması ve işyerinde yatı olması  nedenleriyle geçici olarak durduruldu.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Restoran, 3 Unlu Mamül Satışı, 2 Kafeterya, 4 Market, 1 Off Licence, 1 Bet Ofis,1 Büfe, 1 Butik otel, 1 Oto Yıkama Yeri, 6 Berber Ve Kuaför, 1 Yurt, 3 Eğitim Merkezi

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
LtbHalk Sağlığı ŞubesiLefkoşaDenetim
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku