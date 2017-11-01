1 İŞ YERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik rutin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 13 Kasım ile 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen rutin denetimlerde 35 iş yeri denetlendi.
Denetimlerde İstanbul Börekevi isimli iş yerinin faaliyeti gayrisıhhi ortam, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, çevre kirliliği yaratılması ve işyerinde yatı olması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 11 Restoran, 3 Unlu Mamül Satışı, 2 Kafeterya, 4 Market, 1 Off Licence, 1 Bet Ofis,1 Büfe, 1 Butik otel, 1 Oto Yıkama Yeri, 6 Berber Ve Kuaför, 1 Yurt, 3 Eğitim Merkezi