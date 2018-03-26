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1 HAFTADA 59 KİŞİ YARALANDI

1 HAFTADA 59 KİŞİ YARALANDI

26 Mart 2018 Pazartesi 16:35
1 HAFTADA 59 KİŞİ YARALANDI
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TRAFİK KAZALARINDA 1 HAFTADA 59 KİŞİ YARALANDI

 KKTC’de geçen hafta meydana gelen 78 trafik kazasında 59 kişi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 - 25 Mart tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen kazalardan 21’i yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlandı. 

Yaralanmayla neticelenen kazalarda 59 kişi yaralandı. 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 25’i süratli araç kullanmak,14’ü kavşakta durmamak, 12’si yakın takip, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 17’si de diğer etkenlerden dolayı oldu.

Toplam 472 bin 850 TL olan hasar miktarının tespit edildiği kazaların 31’i Lefkoşa’da, 23’ü Girne’de, 15’i Gazimağusa’da, 6’sı İskele’de ve 3’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

TRAFİK KONTROLLERİ 

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 794 trafik suçu tespit edilirken, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Polis tarafından 19-25 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 266 araç sürücüsü kontrol edildi. 

Araç sürücülerinin 263’ü süratli, 42’si seyrüsefer ruhsatsız, 17’si sürüş ehliyetsiz, 22’si alkollü, 14’ü muayenesiz, 19’u sigortasız, 7’si “A” yol kullanma izinsiz, 2’si koruyucu miğfer başlıksız ve 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Rapor edilen sürücülerin 120’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 79’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, , 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 27’si dikkatsiz sürüş yapmak ve 165’i diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

Anahtar Kelimeler:
TrafikKazaYaralı
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