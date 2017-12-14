Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
108600
ALTIN
154.569
DOLAR
3.8290
STERLİN
5.1486
EURO
4.5284
Sorumluluk belediyeden alınıp bakanlığa verilmiş
Otelde Ölüm
Otelde Ölüm
Doğu, Bonzai’den Eroine Geçti
Doğu, Bonzai’den Eroine Geçti
Tutuklu Yargılanacaklar
Tutuklu Yargılanacaklar
Flaş Haber
1 gram eroini yuttu
Kapat

1 gram eroini yuttu

1 gram eroini yuttu

14 Aralık 2017 Perşembe 10:34
1 gram eroini yuttu
banner238

Narkotik ekipleri alınan bir bilgi üzerine Lefkoşa’da bir apartmana baskın yaptı. Polisi gören 24 yaşındaki Cem Derviş Doğu, iki çeşit uyuşturucuyu camdan atarken yakalandı

UYUŞTURUCU SATTIĞINI İTİRAF ETTİ: Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası bulunan Cem Derviş Doğu, Kasım ve Aralık ayında ithal ettiği Eroin ve Bonzai’nin bir kısmını içtiğini bir kısmını da sattığını polise itiraf etti

Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası bulunan ve en son Ekim ayında kardeşinin aracını yanıcı madde dökerek kundaklayan Cem Derviş Doğu önceki gece Narkotik baskınında tutuklandı.

Alınan ihbar üzerine Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bir apartman dairesine baskın düzenleyen Narkotik ekipleri, yarım gram eroin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

Baskın anında uyuşturucuyu polise vermek istemeyen Doğu, 1 gram eroini yuttu.

Polis kontrolünde hastaneye götürülen Cem Derviş Doğu,  gerekli müdahalenin ardından tutuklandı.

Doğu, polise verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi 4 Aralık tarihinde bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa-Mağusa anayolunda bir tabelanın altından aldığını, aynı şekilde Kasım ayında yine söz konusu yerden 10 gram bonzai aldığını itiraf etti.

Doğu dün, kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik Cannabinoid Ve Eroin) “İthal”, “Tasarruf” ve “Verme” suçlarından tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhinde soruşturmanın yeni başladığını ve aranan bir kişinin olduğunu söyleyerek Doğu’nun 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Karam: Bir kısmını içti, bir kısmını sattı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Cem Derviş Doğu’nun önceki gece saat 00.10 sıralarında Ortaköy’de bir apartmanda yakalandığını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Doğu’nun baskın anında polisi görmesi üzerine elinde tuttuğu 1 buçuk gram eroinin bir gramını ağzına atarak yuttuğunu, yarım gram eroin ve 1 gram bonzai uyuşturucu maddeyi pencereden attığını söyledi.

Karam, Doğu’nun attığı uyuşturucu maddeleri emare olarak aldıklarını, yapılan sorgulamada ise uyuşturucu maddeleri Aralık ayında bir şahsın yönlendirmesi ile eroini 5 gram, bonzai türü uyuşturucu maddeyi ise 10 gram olarak aldığını ve bir kısmını içip bir kısmını sattığını itiraf ettiğini belirtti.

 

Anayolda uyuşturucu ticareti

Polis çavuşu, mahkemede verdiği ifadede zanlı Cem Derviş Doğu’nun verdiği ifadesinde Kasım ayında yine Lefkoşa-Mağusa anayolunu üzerinde bir trafik tabelası altından 10 gram bonzai aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, zanlının konu uyuşturucu maddelerden bir kısmı içtiğini bir kısmını ise sattığını tespit ettiklerini söyleyerek soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini söyledi.

Doğu’nun doktor kontrolünden geçtiğini ifade eden Karam, olayla bağlantılı aranan kişilerin olduğunu söyleyerek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Devrim DEMİR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Park sorunu bıktırdı!
Park sorunu bıktırdı!
G.K.K’DAN İSKELE BELEDİYE TİYATROSU EKİBİNE TEŞEKKÜR BELGESİ
G.K.K’DAN İSKELE BELEDİYE TİYATROSU EKİBİNE TEŞEKKÜR BELGESİ
Sorumluluk belediyeden alınıp bakanlığa verilmiş
Sorumluluk belediyeden alınıp bakanlığa verilmiş

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim