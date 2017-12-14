Narkotik ekipleri alınan bir bilgi üzerine Lefkoşa’da bir apartmana baskın yaptı. Polisi gören 24 yaşındaki Cem Derviş Doğu, iki çeşit uyuşturucuyu camdan atarken yakalandı

UYUŞTURUCU SATTIĞINI İTİRAF ETTİ: Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası bulunan Cem Derviş Doğu, Kasım ve Aralık ayında ithal ettiği Eroin ve Bonzai’nin bir kısmını içtiğini bir kısmını da sattığını polise itiraf etti

Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası bulunan ve en son Ekim ayında kardeşinin aracını yanıcı madde dökerek kundaklayan Cem Derviş Doğu önceki gece Narkotik baskınında tutuklandı.

Alınan ihbar üzerine Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bir apartman dairesine baskın düzenleyen Narkotik ekipleri, yarım gram eroin ve 1 gram bonzai ele geçirdi.

Baskın anında uyuşturucuyu polise vermek istemeyen Doğu, 1 gram eroini yuttu.

Polis kontrolünde hastaneye götürülen Cem Derviş Doğu, gerekli müdahalenin ardından tutuklandı.

Doğu, polise verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi 4 Aralık tarihinde bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa-Mağusa anayolunda bir tabelanın altından aldığını, aynı şekilde Kasım ayında yine söz konusu yerden 10 gram bonzai aldığını itiraf etti.

Doğu dün, kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik Cannabinoid Ve Eroin) “İthal”, “Tasarruf” ve “Verme” suçlarından tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhinde soruşturmanın yeni başladığını ve aranan bir kişinin olduğunu söyleyerek Doğu’nun 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Karam: Bir kısmını içti, bir kısmını sattı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Cem Derviş Doğu’nun önceki gece saat 00.10 sıralarında Ortaköy’de bir apartmanda yakalandığını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Doğu’nun baskın anında polisi görmesi üzerine elinde tuttuğu 1 buçuk gram eroinin bir gramını ağzına atarak yuttuğunu, yarım gram eroin ve 1 gram bonzai uyuşturucu maddeyi pencereden attığını söyledi.

Karam, Doğu’nun attığı uyuşturucu maddeleri emare olarak aldıklarını, yapılan sorgulamada ise uyuşturucu maddeleri Aralık ayında bir şahsın yönlendirmesi ile eroini 5 gram, bonzai türü uyuşturucu maddeyi ise 10 gram olarak aldığını ve bir kısmını içip bir kısmını sattığını itiraf ettiğini belirtti.

Anayolda uyuşturucu ticareti

Polis çavuşu, mahkemede verdiği ifadede zanlı Cem Derviş Doğu’nun verdiği ifadesinde Kasım ayında yine Lefkoşa-Mağusa anayolunu üzerinde bir trafik tabelası altından 10 gram bonzai aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, zanlının konu uyuşturucu maddelerden bir kısmı içtiğini bir kısmını ise sattığını tespit ettiklerini söyleyerek soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini söyledi.

Doğu’nun doktor kontrolünden geçtiğini ifade eden Karam, olayla bağlantılı aranan kişilerin olduğunu söyleyerek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Devrim DEMİR