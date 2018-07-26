1 Eylül Küresel Barış İçin Eylem Günü…



EKİM AYINDA “İKİ TOPLUMLU EYLEM”

Nazi Almanyasının 1939’da insanlığa karşı saldırısının, nazizmin ve faşizmin milyonlarca kurbanının anısına sendikalar için “Küresel Barış İçin Eylem Günü” ilan edilen 1 Eylül’de, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan sendikalar etkinlikler düzenleyecek.

Ekim ayı başında “geniş katılımla büyük bir iki toplumlu eylem gerçekleştirme” kararı aldıklarını da açıklayan sendikalar, siyasal parti, sendika ile sosyal ve barış yanlısı örgütlere önümüzdeki dönemde yapılacak eylemlere katılımlarını beyan etme ve bu eylemlerde yer alma çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs’tan DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEΝ ile Güney Kıbrıs’tan PEO, yaptıkları ortak açıklamada, “Bu gün savaşların, emperyalist müdahalelerin ve tehditlerin olmayacağı, barışçıl ve adil bir dünyada uzlaşı ve işbirliğinin hâkim olması hedefiyle, her ilerici ve demokrat insan için mücadele günüdür” dedi.

ORTAK AÇIKLAMA

“Bu acı yıldönümünün ruhuyla, dünyada ve bölgemizde barış ve güvenlik için mücadeleye katkı olarak, şiddetle bölünen ülkemizin yeniden birleşmesi ve barış için mücadele temel ve acil önceliği teşkil etmektedir. Yurdumuz bölünmüş bir durumda kalmaya devam ettiği sürece, emekçilerin hiçbir kazanımı kalıcı ve istikrarlı olamaz” denilen açıklamada, “sendikalar ve daha genel olarak ülkenin bütün ilerici insanları açısından Kıbrıs sorununun çözümünün acil gereksinim olmaya devam ettiği” belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“BM’nin ilgili metinlerinde belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek uluslararası kimliğin ve tek vatandaşlığın olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü vasiler ve hamiler olmaksızın, barış, güvenlik ve refah koşullarının yaratılması için tüm Kıbrıs halkı açısından tek seçenektir.

Sayın Lute’un BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi olarak Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin, müzakere sürecinin Crans Montana’da kesintiye uğradığı yerden, Kıbrıs sorununun çözümünün yolunun açılması ve olumlu sonuç hedefiyle yeniden başlaması için uluslararası faktör tarafından son bir çabanın ortaya koyulduğu işaretini verdiği açıkça görülmektedir.

Ortak vatanımızın iyiliği için, bu kez bu çabanın başarıya ulaşması gerektiği inancındayız. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olanakları boğucu bir şekilde daralmaktadır. Bunun için yeni çaba halkın mümkün olan en aktif ve kitlesel katılımı aracılığıyla, emekçiler ve daha genelde toplum tarafından kararlı bir biçimde desteklenmelidir.

1 Eylül’ü ortak barışçıl eylemleri ve faaliyetleriyle yıllardır istikrarlı bir şekilde onurlandıran örgütlerimiz bu yıl da etkinliklerini 1 Eylül Cumartesi günü sabahı gerçekleştirmeyi kararlaştırdılar.

EKİM’DE EYLEM

Ayrıca Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Ermeni, Maronit ve Latin, bütün Kıbrıslıları çözüm ve yeniden birleşme ortak hedefi etrafında birleştiren geniş katılımlı ve temsil edici bir cepheden bir araya gelmeleri için yurdumuzda barışın geleceğine yönelik kaygılarımızı ve yeni çabanın başarıya ulaşması isteğimizi paylaşan sendikalara, siyasal partilere ve kitlesel toplumsal örgüt ve kuruluşlara çağrıda bulunma inisiyatifini üstlenmeyi kararlaştırdılar. Bu yönde, Ekim ayı başında halkın geniş katılımıyla büyük bir iki toplumlu eylemin gerçekleştirilmesi hedefiyle Eylül ayı içerisinde bir toplantının gerçekleştirilmesini kararlaştırdılar.

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun üyesi olan ve yukarıda kaydedilenlerin yaşama geçirilmesi için bu inisiyatifi üstlenen sendikal örgütlerimiz PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEΝ bu çağrıda belirtilen çerçeveyle hemfikir olan ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in koyduğu çerçeve ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan ilkeler temelinde çözüm ve yeniden birleşme çabasına desteğin kitleselleştirilmesine katılmak isteyen siyasal partilere, sendikal, sosyal ve barış yanlısı örgütlere önümüzdeki dönemde yapılacak eylemlere katılımlarını beyan etmeleri ve bu eylemlerde yer almaları çağrısında bulunmaktadırlar. “

YUNANİSTAN’A YARDIM

Sendikalar, Yunanistan’daki yangınlarla yaşanan trajik olaylara ilişkin üzüntülerini ve Yunanistan halkı ile emekçilerine destek ve dayanışmalarını ifade ederek, faciadan mağdur olanlara somut ekonomik yardımla destek olma kararı da aldıklarını açıkladılar.

